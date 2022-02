Serie A, dubbi fra i pali: scelta Napoli, incognite in provincia

I portieri potrebbero essere fra i prossimi protagonisti del calciomercato in Serie A: ecco un’analisi degli estremi difensori in Italia.

La Serie A potrebbe vedere dei cambiamenti fra i pali durante l’estate: il mercato dei portieri potrebbe accendersi.

Il ruolo del portiere è uno dei più delicati in campo, ma spesso bisogna fare delle scelte: sarà questo il caso del Napoli, ma anche in provincia ci sono dei casi interessanti da definire (alcuni legati alla salvezza).

In estate è prevedibile un mercato degli estremi difensori abbastanza attivo in Italia: ecco un’analisi dei portieri delle seconde 10 squadre di Serie A.

I portieri della Serie A: analisi delle seconde 10 squadre (ordine alfabetico)

Legenda: nome portiere + numero clean sheet/presenze

Milan

Maignan 7/18

C’è poco da dire sul Milan: Maignan ha già fatto dimenticare Donnarumma. Il portiere francese ha conquistato tutti, dai tifosi ai compagni e resterà al 100% in rossonero.

LEGGI ANCHE -> Le giganti d’Europa piombano su un big dell’Ajax: Napoli alla finestra

Napoli

Ospina 11/20

Meret 2/4

Il Napoli è un caso particolare. Attualmente, il titolare in Serie A è Ospina, che ha anche la miglior percentuale di reti inviolate del campionato. Tuttavia, il colombiano è in scadenza di contratto e potrebbe dire addio al termine della stagione: la società e Spalletti credono in Meret, che potrebbe dunque diventare il titolare inamovibile per la prima volta dal suo arrivo in azzurro. L’ex SPAL è in scadenza nel 2023: per certificare la fiducia nei suoi confronti potrebbe arrivare il rinnovo di contratto.

Roma

Rui Patricio 9/24

Anche per la Roma vale il discorso del Milan: Rui Patricio (voluto fortemente da Mourinho) è diventato subito un punto fermo dei giallorossi e la sua permanenza non è in discussione.

Salernitana

Sepe 0/1

Belec 1/20

Il futuro dei portieri della Salernitana dipende interamente dal destino della squadra. Sepe, infatti, è appena arrivato dal Parma in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza: in caso di retrocessione, dunque, la conferma potrebbe complicarsi. Belec, invece, è stato bocciato dopo 20 partite e difficilmente resterà l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE -> Milan, un top club si sfila dalla corsa per Kessie

Sampdoria

Audero 3/20

Audero è fra i senatori della Sampdoria e, salvo offerte importanti da top club, è destinato a rimanere in blucerchiato. Tuttavia, non è da escludere che le big lo abbiano messo nel mirino.

Sassuolo

Consigli 2/23

Il rapporto fra Consigli ed il Sassuolo dovrebbe proseguire. Arrivato nel 2014, è sempre stato titolare inamovibile.

Spezia

Provedel 4/17

Provedel è in scadenza di contratto, ma potrebbe comunque restare allo Spezia: la società, infatti, ha un’opzione per far scattare il rinnovo automatico. Dato il buon rendimento, è possibile che questa clausola venga esercitata.

Torino

Milinkovic-Savic 4/22

Juric lo ha detto chiaramente: si andrà avanti con Milinkovic-Savic nonostante alcuni errori commessi nelle ultime giornate. I granata credono nel serbo e verosimilmente arriverà la conferma a fine campionato.

Udinese

Silvestri 6/20

Silvestri è fra i migliori portieri del campionato e solo un’offerta importante potrebbe far cedere l’Udinese, che lo ha acquistato in estate dal Verona.

Venezia

Romero 3/13

Il portiere argentino è arrivato a stagione in corso da svincolato e ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il futuro di Romero è dunque legato alla decisione del Venezia e dalla salvezza degli arancioneroverdi: la volontà sembra quella di andare avanti insieme.