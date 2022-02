Chelsea, parte l’asta internazionale per una stella dei Blues: tutte le pretendenti

Il Chelsea rischia di perdere uno dei suoi top player in estate: per lui è pronta una vera e propria asta internazionale con delle pretendenti veramente eccellenti!

Il Chelsea potrebbe perdere uno dei suoi migliori calciatori in estate: per lui si prevede un’asta internazionale milionaria per cercare di ingaggiarlo.

La prossima estate potrebbe portare un vento di rivoluzione in casa Chelsea. I Blues, che durante la sessione invernale di calciomercato non hanno effettuato colpi, potrebbero andare incontro ad un ricambio massiccio di giocatori.

Il club londinese ha già individuato i tre obiettivi principali per l’estate, ma dovrà anche tener conto degli addii: un top player in particolare, infatti, potrebbe lasciare il club. Per lui si prospetta un’asta internazionale a colpi di milioni.

Chelsea, sarà rivoluzione

Come molti indizi sembrano indicare, il Chelsea potrebbe dar via ad un cambiamento all’interno della rosa. I campioni d’Europa in carica, infatti, potrebbero salutare alcuni veterani o giocatori che non sono più parte del progetto tecnico per poi investire sul mercato.

Tuttavia, il club londinese potrebbe fare i conti con un addio pesante: quello di Rudiger. Il difensore tedesco ha tratto un forte giovamento dalla gestione di Tuchel: ad ora è uno dei migliori difensori d’Europa.

Tuttavia, il suo contratto è in scadenza e le sue richieste economiche sembrerebbero andare in contrasto con le intenzioni del Chelsea. Per questo motivo, l’ex Roma ha già attirato le attenzioni di alcuni top club.

Rudiger, sirene dalla Spagna e non solo

Il giocatore potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero e rappresenterebbe un’occasione di mercato per diversi top club. In prima fila ci sarebbe il Real Madrid, pronto ad offrire un contratto faraonico al tedesco. Tuttavia, anche il Bayern Monaco potrebbe inserirsi: il club bavarese ha ufficializzato l’addio di Sule a fine stagione (andrà al Borussia Dortmund a parametro zero) ed è dunque alla ricerca di un difensore centrale.

Non da escludere anche la pista Barcellona, che in estate potrebbe condurre un mercato all’insegna dei costi ridotti.

Se Rudiger dovesse definitivamente decidere di lasciare il Chelsea, potrebbe partire un’asta internazionale per lui. Da monitorare anche la possibilità di una permanenza in Premier League: in passato, infatti, anche il Manchester United si era interessato a lui.

Tre obiettivi per Tuchel

Oltre a Rudiger, anche Azpilicueta e Christensen potrebbero lasciare il Chelsea a parametro zero, mentre Ziyech potrebbe cercare maggiore spazio altrove. Per questo motivo, il club si sta già guardando intorno e ha già individuato tre obiettivi di mercato.

Il sostituto di Rudiger potrebbe essere Koundé, difensore del Siviglia che già in estate è stato molto vicino all’arrivo a Londra. A centrocampo il grande sogno è Declan Rice del West Ham: il calciatore è proprio un prodotto dell’Academy dei Blues, ma da adolescente è stato scartato. Il club spera di riportarlo a casa, dove ritroverebbe l’amico di sempre Mason Mount.

In attacco, invece, i fari sono puntati su Ousmane Dembélé, già allenato da Tuchel a Dortmund ed in rottura totale con il Barcellona: potrebbe arrivare a parametro zero.