Juventus la mossa che spiazza tutti: pronta la proposta bomba per convincerlo

La Juventus sta facendo di tutto per trovare l’accordo con un calciatore fondamentale per gli schemi di Allegri: ecco i dettagli.

Nonostante il suo contratto scada al termine di questa stagione, ci sono le premesse per trovare l’accordo tra le parti. Il giocatore rimarrebbe volentieri a Torino e la società sarebbe felice di non perdere uno dei migliori della rosa di Allegri.

Nelle ultime ore arrivano buone notizie sul fronte rinnovi di contratto in casa Juventus. Infatti la società e l’entourage del giocatore sembrerebbero essere vicini alla fumata bianca di una trattativa che sembrava difficile da sbloccare. Massimiliano Allegri stravede per lui e ha fatto da collante tra le parti affinché tutto andasse a buon fine.

L’allenatore bianconero, dopo un inizio di stagione difficile, sta migliorando quanto meno in termini di risultati il rendimento della squadra. L’acquisto di Vlahovic ha dato un’importantissima soluzione in più al resto dei giocatori, che grazie al lavoro del centravanti serbo riesce ad accompagnare di più l’azione e a creare più pericoli alle difese avversarie. Il pareggio ottenuto all’ultimo minuto contro l’Atalanta è stato decisivo in termini di classifica, per rimanere agganciati a quel quarto posto che è ormai diventato l’obiettivo principale di questa stagione.

A partire dalla prossima però la Juventus dovrà tornare a competere per lo scudetto, e con tutta probabilità lo farà con un giocatore che sembrava destinato all’addio: qui i dettagli.

LEGGI ANCHE –> Nedved shock sul rinnovo di Dybala: “Ecco come stanno le cose”

Juventus, il rinnovo è ai dettagli

Il giocatore in questione è stato uno degli artefici dei successi della Juventus degli ultimi anni. La sua qualità e la sua imprevedibilità palla al piede hanno fatto ammattire tante difese, risultando decisivo in parecchie occasioni. Nonostante una stagione attuale al di sotto di quelle precedenti, rimane uno dei calciatori più importanti della rosa anche per la duttilità tattica.

Si tratta di Juan Cuadrado, esterno colombiano e alla Juventus dall’agosto del 2015. Con i bianconeri Cuadrado ha collezionato 252 presenze, con 24 gol e 54 assist all’attivo. Nonostante la carta d’identità segni 33 anni, il giocatore è ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli e la Juventus non ha nessuna intenzione di privarsene. Dopo una trattativa più lunga del previsto, pare che a giorni arriverà l’annuncio ufficiale per il prolungamento di contratto per almeno altre due stagioni. Negli ultimi anni della sua carriera Cuadrado, nonostante i tanti trofei conquistati, proverà insieme ai bianconeri a ottenere quella coppa che sarebbe la chiusura perfetta di un ciclo: la Champions League.

LEGGI ANCHE –> Sergi Roberto non rinnova con il Barça e potrebbe arrivare in Serie A!

Con il rinnovo di Cuadrado, la Juventus concentrerà tutte le proprie forze per provare a chiudere la trattativa per un altro dei suoi giocatori più forti: Paulo Dybala.