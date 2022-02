Juventus, Zaniolo molto più di un sogno: l’affare

La Juve è scatenata sul mercato, contatti avviati per il centrocampista: non è solo un sogno ed i tifosi iniziano a sperare.

Tutto inizia con il forte interessamento da parte di club inglesi nei confronti di Arthur, in particolare dall’Arsenal, già manifestato tra l’altro nel corso dell’ultima finestra di mercato invernale.

Il brasiliano piace ad Allegri, che vorrebbe tenerlo a Torino, ma la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per il centrocampista. Tuttavia, i Gunners hanno intavolato la trattativa sulla base del prestito secco con ingaggio totalmente pagato da loro: questa formula non piace ai bianconeri.

Nel caso dovesse partire il centrocampista, Allegri ha già fatto il nome del sostituto da portare sotto la Mole. Il giocatore scelto è il giovane Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e la società fino ad ora non ha mai parlato di rinnovo di contratto.

Con la cessione di Arthur, valutato intorno ai 25 milioni di euro, i bianconeri utilizzerebbero quei soldi per provare a portare a Torino il centrocampista classe ’99.

La chiave della trattativa

La Roma non ha messo in vendita Zaniolo ma se non offre un prolungamento di contratto potrebbe decidere di valutare offerte in estate, anche da club italiani.

Per sbloccare la trattativa i bianconeri stanno pensando di proporre una contropartita, ossia un centrocampista che potrebbe raggiungere la capitale. I dirigenti stanno pensando al nome di Weston Mckennie, alla seconda stagione sotto la Mole.

Il texano viene valutato circa 25 milioni di euro, il suo inserimento nella trattativa per Zaniolo potrebbe abbassare il costo del cartellino del giocatore giallorosso.

La chiave nella trattativa, quindi, sembrerebbe essere il classe ’98 juventino, texano come i Friedkin, profilo molto gradito da Mourinho. Se il tecnico portoghese dovesse dare l’ok, la trattativa prenderebbe il via e i bianconeri non sarebbero nemmeno obbligati a dover cedere Arthur.