Smacco alla Juve: ex stella del Liverpool sceglie la concorrenza

Si profila un clamoroso ritorno in Premier League per un’ex stella del Liverpool: il giocatore era un obiettivo della Juventus.

Avrebbe veramente del clamoroso il ritorno in Premier League di un ex top player del Liverpool: il calciatore starebbe pensando di vivere una seconda esperienza nel calcio inglese.

La Premier League sarebbe pronta a riaccogliere nel suo campionato un’ex stella del Liverpool. Il calciatore tornerebbe in Inghilterra dopo aver lasciato il Paese nel 2014 ed essere stato un grande obiettivo di mercato della Juventus: di seguito i dettagli.

Premier League, torna una ex stella del Liverpool?

La possibilità sta diventando sempre più forte: Luis Suarez potrebbe tornare in Premier League. Il centravanti uruguaiano sarebbe nel mirino dell’ambizioso Aston Villa, squadra che negli ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale. Il club inglese, infatti, dopo aver venduto Jack Grealish per circa €100 milioni al Manchester City ha investito sul mercato con acquisti di alto profilo come Buendia, Emiliano Martinez, Bailey, Ings e, per ultimi, Digne e Coutinho.

L’arrivo di Steven Gerrard sulla panchina ha stupito molti tifosi, ma si sta rivelando una scelta corretta, oltre che coraggiosa. La squadra è attualmente decima in classifica e sta vivendo un buon momento dopo un inizio molto complicato. L’allenatore, inoltre, è stato fondamentale per l’arrivo di Coutinho, ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool: l’ex centrocampista, infatti, ha avuto diversi contatti telefonici con il brasiliano per convincerlo a trasferirsi in Premier per rimettersi in gioco dopo anni complicati al Barcellona. L’ex trequartista dell’Inter ha già esordito con la nuova maglia in modo pirotecnico, segnando la rete del 2-2 al Manchester United dopo che la squadra era andata in svantaggio di due gol.

Dopo essersi riunito con Coutinho, Gerrard vorebbe avere con sé anche Luis Suarez: ecco lo scenario inaspettato che si sta delineando.

Suarez, addio all’Atletico Madrid? Gerrard lo vuole

Luis Suarez è attualmente in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. L’attaccante si è unito ai Colchoneros durante la travagliata estate in cui ha detto addio al Barcellona ed è stato ad un passo dalla Juve. La famosa vicenda dell’esame di italiano svolto a Perugia ha poi spinto il Pistolero a firmare con i rojiblancos, con cui ha vinto l’ultimo campionato da protagonista assoluto.

Tuttavia, la storia d’amore non sembra destinata a proseguire: i colloqui per il rinnovo sarebbero attualmente fermi e, per questo motivo, potrebbe inserirsi l’Aston Villa di Gerrard. L’allenatore inglese si riunirebbe volentieri al centravanti e il suo profilo è in linea con il mercato svolto dal club di Premier: se il trasferimento prendesse forma e Coutinho venisse confermato, si rivedrebbe il trio che ha fatto sognare il Liverpool che, con Rodgers in panchina, sfiorò la vittoria della Premier League (sfuggita a causa di un famoso scivolone proprio di Gerrard in una partita cruciale contro il Chelsea che portò al gol di Demba Ba).

Parlare di trattativa vera e propria tra Suarez e l’Aston Villa è sicuramente affrettato, ma la situazione del centravanti è certamente da monitorare con interesse.