Nedved shock sul rinnovo di Dybala: “Ecco come stanno le cose”

Il dirigente bianconero ha parlato del rinnovo del 10 argentino. Le sue parole non sono passate inosservate: ecco come stanno veramente le cose.

La Juventus è riuscita in extremis ad agguantare il pareggio contro l’Atalanta, una circostanza che ha messo ulteriormente in allerta i tifosi, non troppo contenti delle performance di alcuni giocatori.

La partita è stata molto combattuta, con occasioni da una parte e dall’altra, aperta al 76′ con un siluro su punizione di Malinovskyi. Il pareggio è arrivato al 92′ con il colpo di testa di Danilo su assist di Dybala.

Il numero 10 argentino è stato protagonista di una buona gara, andando anche vicino al gol del vantaggio nel primo tempo, prima di pennellare sulla testa del compagno brasiliano la palla del pareggio.

Non è un segreto che la Joya sia uno dei pezzi pregiati della squadra bianconera, e che le voci del suo mancato rinnovo non facciano dormire sonni tranquilli ai tifosi della Juventus, che vedono Marotta alla finestra pronto ad approfittare di un eventuale spiraglio per portare l’argentino in nerazzurro.

Prima della partita con l’Atalanta, il dirigente ed ex campione bianconero Pavel Nedved è stato intervistato dai giornalisti di Dazn, e si è soffermato anche sul rinnovo di Paulo.

LEGGI ANCHE -> Manchester United, individuato il prossimo allenatore: che colpo!

Ecco la verità

Nedved ha espresso l’entusiasmo che vive l’ambiente juventino dopo i grandi arrivi di Vlahovic e Zakaria negli ultimi giorni di mercato, esaltando i lavori di Arrivabene e Cherubini che hanno migliorato l’atmosfera cupa di un inizio di campionato piuttosto difficile in quel di Torino.

Dopo aver anche fatto i complimenti a Morata per il suo sapersi sacrificare durante le partite, arriva il momento di parlare del rinnovo di Dybala.

Alla domanda Nedved risponde: “Dobbiamo affrontare diversi rinnovi, abbiamo 4 o 5 giocatori in scadenza a giugno, lavoreremo nelle prossime settimane, ma si stanno comportando molto bene, sono professionisti, si vede che ci tengono, ci stanno dando delle soddisfazioni».

I giocatori di cui parla Nedved sono Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin. Il colombiano è sicuramente quello che preoccupa di più la dirigenza e i tifosi della Juventus, dato che è un tassello imprescindibile dello scacchiere tattico di Allegri.

LEGGI ANCHE -> Milan, spunta una nuova pretendente per Kessie: la mossa inaspettata del club

Sulla questione Dybala il ceco è bravo a dribblare la domanda, non facendo luce sugli sviluppi della trattativa e virando l’attenzione sugli altri elementi della rosa che, come l’argentino, rischiano di lasciare a zero la rosa bianconera il prossimo giugno.

Dei nomi fatti quello di Paulo è sicuramente il più caldo sul tavolo delle trattative, e se non di dovesse trovare l’accordo, le pretendenti per l’argentino arriverebbero da ogni parte d’Europa, col rischio per la Juventus di trovarselo come avversario nelle prossime stagioni.