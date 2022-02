Napoli, un senatore dice addio: ci pensa una big di Serie A

Uno dei senatori del Napoli dirà addio al termine della stagione: tra le ipotesi anche la permanenza in Serie A. Una big infatti, sarebbe molto interessata.

Il Napoli potrebbe salutare uno dei senatori della squadra fra pochi mesi oltre ad Insigne: su di lui ci sarebbe una big di Serie A.

Ci sarà aria di cambiamento in casa Napoli: il più grande, sicuramente, riguarderà l’addio di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha già firmato con il Toronto e il club andrà alla ricerca di un sostituto da regalare a Luciano Spalletti.

Tuttavia, gli addii potrebbero essere più di uno: un altro senatore è pronto a lasciare la squadra al termine della stagione.

Napoli, non solo Insigne: altro addio eccellente

Il Napoli sta vivendo un’ottima stagione ed è in piena lotta per lo scudetto. Il progetto di Spalletti sta prendendo forma e la società sostiene pienamente l’allenatore toscano. Per questo motivo, è pronosticabile una totale sinergia sul mercato estivo, che sarà caratterizzato da rinforzi mirati e ben ragionati. Rinforzare la squadra sarà la missione principale della dirigenza, che avrà il duro compito di trovare il sostituto di Insigne.

Inoltre, bisognerà anche chiarire altre situazioni contrattuali come, per esempio, quella di Mertens. Il belga vorrebbe restare al Napoli, ma la società non ha ancora scelto se attivare l’opzione per il rinnovo automatico.

Anche Ospina è in dubbio: il portiere colombiano è in scadenza e potrebbe salutare per far spazio a Meret, ma nulla è ancora deciso.

Infine, andrà presa una decisione per Anguissa: l’intenzione è quella di riscattarlo e la fumata bianca potrebbe arrivare verso la fine del campionato.

Un addio eccellente, invece, è praticamente certo: un senatore potrebbe lasciare il Napoli, ma non la Serie A.

Napoli, addio a Ghoulam

Ghoulam e il Napoli si separeranno al termine della stagione. Il terzino sinistro è arrivato nel 2014 e per diversi anni è stato titolare inamovibile della formazione azzurra. Purtroppo per lui, però, la fortuna non è stata dalla sua parte: gravi infortuni come la rottura del crociato (due volte) e la frattura della rotula ne hanno condizionato la carriera.

Il Napoli ha già scelto il suo erede: salvo sorprese, in estate arriverà Mathias Olivera dal Getafe. L’esterno sinistro è stato bloccato in estate e la trattativa pare ormai ben avviata.

Ghoulam andrà dunque alla ricerca di una nuova avventura e la sua prossima meta potrebbe essere vicina a Napoli, ovvero Roma sponda biancoceleste.

La Lazio, infatti, starebbe seguendo con interesse gli sviluppi della vicenda e potrebbe ripetere l’operazione fatta con Hysaj. L’algerino ritroverebbe Sarri, l’allenatore con cui ha reso meglio in carriera e che già a gennaio avrebbe voluto un terzino sinistro per rinforzare la sua squadra.

Ad ora è presto per parlare di trattativa vera e propria, ma Ghoulam potrebbe diventare un’ipotesi concreta per la Lazio.