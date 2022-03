Atalanta pericolo in vista: pronta un’offerta bomba per Mario Pasalic

Il centrocampista croato dell’Atalanta sta vivendo un’altra grande stagione e ha attirato su di sé le attenzioni di un top club europeo.

10 gol stagionali (9 in campionato e 1 in Champions League) è il ghiotto bottino dell’attuale stagione di Mario Pasalic.

Una stagione vissuta sulla falsa riga di quelle precedenti all’Atalanta, club in cui Mario ha trovato la vera e propria consacrazione, arrivando ad essere quasi sempre un giocatore in doppia cifra di gol stagionali.

Il classe 1997, cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, ha girato diverse squadre europee, non trovando quasi mai la sua dimensione. Fu preso dal Chelsea nel 2014 per circa 2 milioni e mezzo, anche se nei blues non è mai arrivato ad esordire. Dal Chelsea infatti è sempre partito per prestiti vari, il primo all’Elche, passando poi al Monaco e al Milan.

La sua prima esperienza in Serie A nella stagione 2016/2017, con i rossoneri appunto, Pasalic ha giocato 27 partite, segnando 5 gol e riuscendo a vincere l’unico trofeo fino ad ora della sua carriera, la Supercoppa Italiana in finale contro la Juventus, segnando anche il rigore decisivo di quella partita.

Dopo il mancato riscatto da parte del Milan, Pasalic si è trasferito allo Spartak Mosca, venendo poi acquistato, finalmente a titolo definitivo, dall’Atalanta di Gasperini per circa 16 milioni di euro nel 2018 (dopo 2 anni di prestito in nerazzurro).

Con gli orobici Mario ha giocato 154 partite e segnato 36 gol, fornendo quasi 30 assist. Numeri che potrebbero interrompersi al termine di questa stagione, dato che Pasalic è finito nel mirino in un top club europeo.

Presto in Inghilterra

La squadra che sembra voler prelevare il cartellino del croato è l’Arsenal di Mikel Arteta. Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, i Gunners hanno effettuato una grandissima risalita, portandosi a 45 punti e al sesto posto in classifica, ma con ben 3 partite da recuperare, posizionandosi potenzialmente al terzo posto e scavalcando addirittura il Chelsea di Tuchel.

Dopo aver ceduto Aubameyang nell’ultima sessione di mercato, i Gunners sono alla ricerca di un attaccante che possa dare una mano a Lacazette, ma sono anche alla ricerca di un giocatore duttile, che possa ricoprire più ruoli in mezzo al campo, in modo da non dare riferimenti all’avversario. Pasalic è perfetto per questo scopo, dato che si adatta benissimo sia al ruolo di mezz’ala che a quello di falso 9, nonostante nasca come trequartista.

Il prezzo del croato si aggira ora attorno ai 30-35 milioni e difficilmente Percassi lo lascerà partire per meno. L’Arsenal è avvisato, se vuole riportare a Londra Pasalic per farlo esordire finalmente in Premier League, dovrà sborsare parecchi soldi.