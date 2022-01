Atalanta si cerca un altro rinforzo all’ultimo minuto

By

L’Atalanta si prepara ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo: preso il giovane Valentin Mihaila, Miranchuk richiesto dalla Lazio

L’Atalanta si muove sul mercato. Dopo l’acquisto di Jeremie Boga dal Sassuolo, arriva anche Mihalia in prestito dal Parma. Intanto Aleksey Miranchuk sarebbe pronto a raggiungere Roma, destinazione Lazio.

Il centrocampista piace a Gasperini, che vorrebbe tenerlo a Bergamo, ma la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per il russo. Intanto, i biancocelesti hanno intavolato una trattativa sulla base del prestito oneroso, fissato per 1 milione, con diritto di riscatto a 10.

La trattativa è momentaneamente ferma. I nerazzurri sarebbero pronti a dare il via libera per il trasferimento in prestito del centrocampista ma, la squadra di Lotito, sta avendo problemi con i tesseramenti degli extracomunitari.

La Lazio, 6 mesi fa, aveva acquistato il difensore 21enne Kamenovic, da allora il serbo si allena a Formello ma è in attesa di essere tesserato. Kamenovic non può essere girato in prestito poiché devono passare almeno 6 mesi da quando viene depositato il contratto, andando a occupare, quindi, l’ultimo slot da extracomunitario.

Due possibili rinforzi

Se Atalanta e Lazio dovessero trovare l’accordo per liberare Miranchuk, i bergamaschi dovrebbero intervenire sul mercato per sostituire il russo. Ci sono due possibilità: una singola operazione o un doppio innesto. I nomi sul tavolo sono quelli di Thorsby del Sampdoria e di Cambiaso, attualmente al Genoa.

Il norvegese ha il contratto in scadenza nel 2023 possibile che i blucerchiati non lo lascino partire a gennaio, il suo cartellino ha un costo che si aggira introno ai 10 milioni di euro. Su di lui ci sono vari club, tra cui Spartak e Cska di Mosca e l’Augsburg. Il suo è un profilo duttile, in quanto può essere impiegato sia da mezzala che dietro le punte in una linea a 3 o a 4.

L’altro giocatore sui cui Gasperini ha messo gli occhi addosso è il terzino sinistro del Genoa, Andrea Cambiaso. Il giocatore sarebbe perfetto come sostituto di Gosens. Su di lui ci sono anche Inter e Juventus. L’Atalanta per battere la concorrenza sta pensando di formulare sin da subito un’offerta al club ligure. Il Genoa lo valuta intorno ai 5 milioni di euro, la Dea spera in un accordo a cifre più basse dopo il prestito di Piccoli.