Atalanta, Muriel ha deciso! Clamorosa la sua prossima destinazione

Dopo aver detto addio a Gosens, l’Atalanta rischia seriamente di perdere anche Muriel: la decisione dell’attaccante colombiano ha però dell’incredibile.

L’Atalanta sta vivendo una fase di transizione: dopo quello di Robin Gosens e quello probabile di Duvan Zapata a fine stagione, anche Luis Muriel sarebbe a un passo dall’addio. il 30enne colombiano avrebbe però preso una scelta che lascerà a bocca aperta tutti i tifosi.

L’Atalanta, dopo tre anni disputati a livello altissimo, sta vivendo una fase di lavori in corso. Molti giocatori della vecchia guardia potrebbero lasciare presto la Dea, per questo motivo la dirigenza è pronta a incassare e a reinvestire su giovani di prospettiva da far crescere sotto la guida di Gasperini.

Chi ha già lasciato è Robin Gosens: l’esterno tedesco, dopo 157 partite, 29 gol e 21 assist, approderà all’Inter per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una grande plusvalenza per la famiglia Percassi che quattro anni e mezzo fa lo prelevò dall’Heracles per appena 1 milione di euro. Sono tutte da valutare anche le situazioni di Josip Ilicic e Duvan Zapata, accostato sempre di più al Newcastle degli sceicchi. Tra quelli che potrebbero partire c’è anche Luis Muriel, che ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione.

L’Atalanta potrebbe decidere di venderlo per fare un’altra plusvalenza ed evitare di perderlo a zero a giugno 2023. Il giocatore, voluto da molte big in Serie A e non solo, avrebbe scelto solo una squadra: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE –> Clamoroso colpo di scena per Di Maria! Ad un passo dalla Serie A

Muriel, tornare a casa per continuare a fare la differenza

Luis Muriel è reduce da una stagione straordinaria a livello di numeri, la migliore della sua carriera: i 26 gol segnati e i 12 assist effettuati tra Serie A, Coppa Italia e Champions League lo hanno consacrato come uno degli attaccanti più forti del campionato. Nonostante l’alternanza con il connazionale Zapata, l’attaccante colombiano è stato sempre in grado di fare la differenza anche entrando dalla panchina. Malgrado qualche difficoltà fisica in più incontrata in questa stagione, Muriel è comunque richiesto da molte delle squadre top d’Europa. L’unico desiderio di Lucho, come viene battezzato dai suoi compagni, sarebbe però quello di tornare nella squadra di cui ha bellissimi ricordi per gli ultimi anni della sua carriera.

La squadra in questione è la Sampdoria, con cui Muriel ha collezionato 84 presenze, 24 gol e 16 assist in tre anni prima di essere ceduto al Siviglia. A Genova rincontrerebbe anche Marco Giampaolo, l’allenatore che gli ha permesso di crescere e fare il salto nel grande calcio. Troverebbe sicuramente una squadra più in difficoltà, ma l’allenatore blucerchiato non esiterebbe a trovargli la collocazione giusta per continuare a fare la differenza. L’Atalanta chiede 20 milioni ma, visto il contratto in scadenza, si potrebbe trovare un accordo a cifre più basse.

LEGGI ANCHE –> Isco, stretta finale: a breve l’annuncio ufficiale, social scatenati!

Per la nuova dirigenza, quello di Muriel sarebbe un colpo da novanta che farebbe gioire tutto il popolo sampdoriano.