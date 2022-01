Milan, Rafael Leao ha deciso: vuole la Premier League

Rafael Leao avrebbe comunicato alla dirigenza del Milan la decisione di lasciare presto i rossoneri: nel suo futuro c’è un top club di Premier League.

Le strade tra il Milan e Leao starebbero per separarsi: l’attaccante portoghese è esploso definitivamente in questa stagione attirando le attenzioni dei club più forti d’Europa. In particolare in Premier League una squadra starebbe facendo follie per convincere il classe ’99.

Dopo Franck Kessié, il Milan potrebbe presto dire a un altro dei migliori giocatori della sua rosa: Rafael Leao. Il talento portoghese in questa stagione ha trovato continuità e concretezza, caratteristiche che non avevano contraddistinto le sue due prime stagioni in rossonero.

Alla 23esima di Serie A, Leao ha già raggiunto il bottino complessivo degli scorsi due campionati in cui si era fermato a sei reti. A questi sono da aggiungere i quattro assist, il gol contro il Genoa in Coppa Italia, e un gol e un assist nelle prime apparizioni della sua carriera in Champions League. I colpi fuori dal comune di Leao non sono mai stati in discussione, ma il lavoro fatto su di lui da Pioli l’hanno portato a raggiungere un livello molto alto.

Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e un top club della Premier League ha puntato gli occhi su di lui: ecco di chi si tratta.

Quando una squadra così chiama è impossibile dire di no

Leao durante questa stagione ha preso molte volte il Milan sulle spalle, dimostrando di essere diventato un giocatore maturo e con ancora margini di miglioramento. La personalità mostrata quest’anno anche in Champions League non poteva passare inosservata a uno dei top manager d’Europa.

Il Liverpool di Klopp si sarebbe mosso con anticipo sulle avversarie incassando il gradimento totale del giocatore. Leao è grato al Milan per averlo fatto migliorare sotto molti punti di vista ma si sente pronto per un ulteriore step della sua carriera.

Il Liverpool è ad oggi una delle migliori squadre d’Europa e il probabile addio di Sadio Mané, in scadenza a giugno 2023, potrebbe aprirgli le porte della titolarità. Klopp lo stima molto per la sua capacità quasi unica di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica, caratteristica fondamentale nel calcio di oggi. Il Milan avrebbe voluto tenerlo ma, vista la volontà del giocatore, sarebbe disposto a venderlo nelle prossime sessioni di mercato per incassare la cifra più alta possibile.

Per Rafael Leao potrebbe quindi presto iniziare una nuova avventura in Premier League, per migliorare ancora e diventare uno dei giocatori più decisivi del mondo.