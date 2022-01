Atalanta, è già pronto l’erede di Gosens e gioca in Serie A!

By

L’Atalanta sembra destinata a perdere Robin Gosens, che partirà in direzione Inter. Gli orobici sembrano già avere in mano il sostituto: il nome è veramente inaspettato.

L’affare che porta l’esterno sinistro tedesco dell’Atalanta Robin Gosens alla corte di Simone Inzaghi, sembra in via di definizione. I nerazzurri bergamaschi però non si spaventano, e hanno già individuato il sostituto.

Il tedesco verrà ceduto per la cifra di circa 30 milioni (bonus compresi) e percepirà all’Inter un ingaggio di circa 3 milioni di euro. Un ottimo affare, se pensiamo che è arrivato nel 2017 dall’Heracles Almelo per appena 1 milione di euro.

In 5 anni a Bergamo ha collezionato la bellezza di 157 presenze e 29 gol, affermandosi certamente uno dei giocatori simbolo delle imprese atalantine in Italia e in Europa.

Fuori da inizio ottobre per un problema alla coscia, Gasperini ha ovviato alla sua assenza schierando spesso la coppia Maehle Zappacosta, inserendo talvolta anche Pezzella e anche Hateboer da quando è tornato.

Per completare il reparto, sostituendo al meglio Gosens, l’Atalanta sembra volersi gettare a capofitto su uno dei protagonisti dell’attuale stagione di Serie A, uno dei migliori esterni fino a questo momento.

L’obiettivo è un 2000

Classe 2000, molto giovane ma già affermato. Stiamo parlando di Stephane Singo, giocatore ivoriano del Torino, che quest’anno sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere durante la scorsa stagione.

In 22 partite stagionali (1 in coppa Italia), l’ivoriano ha già messo a segno 3 gol e fornito 2 assist, iniziando in maniera incredibile il 2022, con 2 col consecutivi e 1 assist nell’ultimo match contro il Sassuolo.

In questi due anni al Toro, Singo ha mostrato grande forza fisica, senso dell’inserimento, del gol e dell’assist. Qualità che sembrano migliorare di partita in partita.

La capacità dei giocatori dell’Atalanta, soprattutto Maelhe e Zappacosta, di giocare su entrambe le fasce del campo, può permettere ai nerazzurri un investimento del genere, per prendere uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico del nostro campionato e non solo.

L’infortunio dell’appena arrivato Fares complica un po’ i piani del Torino, che però sulle fasce può contare anche su Ansaldi, Ola Aina e Vojvoda, specialmente considerando le prestazioni di quest’ultimo, grande protagonista nei granata.

Il valore del giocatore si assesta attorno ai 15 milioni di euro, circa la metà dell’incasso ottenuto dall’Inter per Gosens. Un investimento dunque più che giustificato per sostituire uno dei migliori giocatori delle ultime 3 stagioni. Vedremo se Singo sarà in grado di non farlo rimpiangere e di conquistare, a suon di prestazioni, il cuore dei tifosi atalantini.