Un mercato col botto: ecco i migliori colpi della sessione invernale!

Si è appena conclusa la sessione invernale di calciomercato. Una sessione dove i colpi sono stati pochi, ma eclatanti.

Anche quest’anno, la sessione invernale di calciomercato si è conclusa, portando con se tante novità e curiosità per il prosieguo della stagione.

Non è stato un mercato parecchio movimentato, soprattutto per alcuni top club che sono rimasti a guardare i colpi delle dirette avversarie. La Lazio non ha preso in extremis Jovane Cabral, classe ’98 dello Sporting Lisbona, mancano però il centrale di difesa e d’attacco che servivano. Napoli e Milan hanno preso entrambi un solo giocatore, Tuanzebe per i partenopei e Lazetic, colpo in prospettiva classe 2004 per i rossoneri, che non hanno sostituito l’infortunato Kjaer in difesa.

Alcuni colpi però sono stati veramente incredibili, e rischiano a lungo termine di ribaltare le gerarchie di un campionato che già di suo è parecchio combattuto.

I colpi Top del mercato appena concluso

Il colpo migliore del calciomercato lo fa sicuramente la Juventus, che con l’acquisto ufficiale di Dusan Vlahovic si rilancia prepotentemente per la rincorsa Champions e forse anche per quella scudetto. Il serbo è il protagonista assoluto dell’ultimo anno di Serie A, e se dovesse confermare questi numeri anche a Torino, la squadra di Allegri diventerebbe veramente molto temibile.

Il secondo colpo per importanza è probabilmente quello dell’Inter. I nerazzurri hanno prelevato dall’Atalanta l’esterno sinistro Robin Gosens, che nelle ultime stagioni di Serie A ha fatto la voce grossa sulla fascia sinistra dimostrandosi, probabilmente insieme a Theo Hernandez, il migliore interprete del ruolo.

In questo modo i nerazzurri si tutelano anche dal mancato rinnovo di Ivan Perisic, dato che le parti non sembrano fare passi in avanti nella trattativa. La cifra di 22 milioni più 3 di bonus rendono il tedesco un vero e proprio affare per l’Inter, che contemporaneamente indebolisce anche un’avversaria diretta.

Altro colpo molto importante è stato quello della Roma, che ha preso dal Porto il portoghese Sergio Oliveira. Il centrocampista si è calato subito alla grande nella realtà romanista, decidendo la sua prima gara giocata contro il Cagliari (con un calcio di rigore) e firmando anche gol e assist nella sua seconda uscita ad Empoli. Niente male come impatto, per un giocatore che farà molto comodo al suo allenatore.

L’Atalanta ha preso solo due giocatori, uno di questi però può veramente fare la differenza. Si tratta di Jeremie Boga, giocatore che nel 2019/20 al Sassuolo è stato letteralmente devastante, e che ritrovando la forma migliore può essere una vera e propria arma in più per Gasperini. L’ex Chelsea inoltre ha solo 25 anni, e tutto il tempo per maturare e migliorare ulteriormente.

Infine la Fiorentina, che ha perso sì il suo gioiello Vlahovic, anche se è riuscita a farlo non a zero, ma lo ha sostituito con tre innesti niente male. Sono arrivati Ikoné, esterno molto rapido del Lille, Piatek, che in Serie A non ha certo bisogno di presentazioni, avendo avuto un impatto impressionante, prima della curva discendente a Milano e Arthur Cabral.

Brasiliano di appena 23 anni arrivato dal Basilea, con gli svizzeri ha segnato la bellezza di 65 gol in 106 partite. Quest’ultimo è stato il vero e proprio sostituto di Dusan Vlahovic, e confermando questi numeri potrebbe far presto dimenticare il serbo in quel di Firenze. Vedremo come si adatterà al calcio italiano.