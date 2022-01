Vacanza da sogno per Michela Persico e Rugani: giorni bellissimo in una location italiana

Ancora una vacanza da sogno per la coppia formata da Michela Persico e Daniele Rugani. I due hanno scelto una location tutta italiana in vista di alcuni giorni di relax da concedersi insieme.

Il nuovo anno per Michela Persico comincia nel migliore dei modi, la giovane conduttrice e giornalista in queste settimane è stata attivamente impegnata in vari progetti lavorativi, come la stessa ha avuto modo di raccontare attraverso la pubblicazione di vari post nella sua pagina Instagram.

Non a caso, recentemente, la Persico ha affiancato anche Elisabetta Canalis durante la messa in onda del programma di Tv8 Vite da copertina.

Oggi, però, a catturare l’attenzione del web troviamo il racconto delle bellissime vacanze che la giornalista e il giocatore della Juventus si sono concessi recentemente in una delle location italiane più belle in assoluto.

Il racconto delle vacanze della coppia Persico Rugani

Ebbene sì, la coppia formata da Michela Persico e Daniele Rugani sta vivendo uno dei momenti più belli della propria vita, vedendo il proprio amore arrivare alle stelle grazie anche all’arrivo del figlio Tommaso nella loro vita.

Solo poche settimane fa, non a caso, a conquistare il cuore dei fan sono state le numerose foto che Michela Persico ha condiviso nella sua pagina Instagram, raccontando l’inizio anno che la coppia si è concessa lontano dall’Italia circondati dal sole e dal mare delle Maldive.

Una volta rientrati in Italia, in attesa di adempiere a nuove ed importanti impegni lavorativi, Daniele Rugani e Michela Persico hanno deciso di concedersi un’ulteriore vacanza lontani dalla routine, rimanendo comunque nella nazione, ma lasciandosi incantare da un posto totalmente innevato.

Giorni d’amore per Michela Persico

Nel mirino dell’attenzione del web, dunque, troviamo la pubblicazione di nuove foto e Instagram stories che raccontano la vacanza sui generis che Michela Persico e Daniele Rugani si sono concessi prima di tornare alla routine quotidiana.

Giorni segnati, quindi, dal relax e da numerose coccole che la giovane ed innamorata coppia si è concessa lontana, appunto, dalle abitudini prima di tornare ah immergersi nel lavoro. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dal post che in queste ore ha condiviso la Persico nella sua pagina ufficiale e scattata in uno degli hotel più belli e caratteristici della Val d’Aosta.