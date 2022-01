Botti di fine mercato per il Milan, arriva un top dall’Atletico Madrid

By

Oltre al difensore, il Milan è anche alla ricerca di un giocatore per completare il reparto offensivo oltre a Lazetic, e avrebbe le mani su un talento dell’Atletico Madrid.

La partenza di Pietro Pellegri, diventato ufficialmente un attaccante del Torino, congiunta con l’infortunio di Ibrahimovic, lasciano il Milan con il solo Giroud come terminale offensivo, oltre all’appena ufficializzato Lazetic.

La situazione certamente non fa stare tranquillo Pioli, che potrebbe sì adattare Leao o Rebic come prima punta, ma rimarrebbe poi corto sulla fascia destra. Il croato torna inoltre anche lui da un lungo infortunio, che lo ha tenuto fuori per 10 partite di campionato.

L’acquisto di Marko Lazetic è sicuramente un buon affare per il futuro, ma il giovane del 2004 difficilmente potrà garantire da subito un salto di qualità alla squadra di Pioli.

Insomma la coperta rossonera è corta, e il Milan vuole correre ai ripari, in vista della corsa scudetto, che è sempre più accesa.

Le ultime voci parlano di un contatto tra il Milan e l’Atletico Madrid, per uno dei giocatori offensivi della squadra del cholo Simeone, uno dei protagonisti della scorsa stagione, culminata col titolo dei colchoneros.

Un altro argentino in A?

Il giocatore di cui parliamo è Angel Correa, attaccante argentino dell’Atletico Madrid, che è arrivato in Spagna per circa 10 milioni di euro nel 2015 dal San Lorenzo, squadra nella quale è cresciuto.

In Argentina ha vinto una Copa Libertadores, oltre ad aver vinto l’ultima Copa America con la sua nazionale. Con l’Atletico ha vinto la Liga dello scorso anno, segnando il gol dell’1-1 nella partita del titolo, oltre all’Europa League 2018 e la successiva supercoppa UEFA.

In questi 7 anni con i Colchoneros, Correa ha giocato 310 partite e segnato 55 gol e facendo più di 50 assist, saltando appena 2 incontri per coronavirus nel 2020/21. Un giocatore solido dunque dal punto di vista strutturale, caratteristica da non sottovalutare, visti i frequenti infortuni nella squadra rossonera.

L’argentino è inoltre un calciatore molto duttile, a cui piace svariare su tutto il fronte offensivo. Può essere dunque impiegato sia dietro la punta, che su entrambe le fasce esterne, per accentrarsi e tirare o arrivare al fondo e cercare l’assist. In casi emergenziali può anche essere adoperato come prima punta, dato che è dotato anche di un buon senso del gol.

Un giocatore dai numeri importanti, che potrebbe far molto comodo alla squadra di Stefano Pioli nella serrata corsa verso il titolo.