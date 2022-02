Milan, cambia l’obiettivo a centrocampo: Maldini punta un top player

Il Milan è in cerca del sostituto ideale di Franck Kessié, che lascerà i rossoneri a fine stagione: i tifosi sono in estasi per il top player scelto da Maldini.

La dirigenza del Milan, dopo un mercato invernale sottotono, si prepara a rinforzare la squadra al termine della stagione. Se i rossoneri dovessero arrivare anche quest’anno in Champions League, è pronto un colpo da novanta per sostituire il partente Kessié.

Il Milan, reduce dalla vittoria nel derby in campionato e dal roboante 4-0 contro la Lazio in Coppa Italia, è pronto a un finale di stagione scoppiettante. Nonostante un mercato di riparazione che ha portato a Milanello solamente il giovane attaccante Lazetic, i rossoneri stanno piano piano recuperando pedine importanti come Tomori, Rebic e Ibrahimovic. Vista l’uscita dalle coppe europee, Stefano Pioli ha il dovere di provare a portare la squadra quanto più in alto possibile sia in Serie A che in Coppa Italia.

La dirigenza intanto sta risolvendo le questioni legate ai rinnovi di contratto. Dopo il prolungamento di Gabbia fino al 2026, Maldini e Massara proveranno a breve a trovare gli accordi anche per Theo Hernandez, Bennacer e Leao. Chi sembra invece ormai con più di un piede e mezzo fuori da Milanello per la prossima stagione è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano continua ad essere uno dei protagonisti principali della squadra di Pioli, ma il suo contratto in scadenza a giugno con tutta probabilità non verrà rinnovato.

La dirigenza è già da tempo alla ricerca di un suo sostituto, ma in questi giorni è emerso un nome che non può che far sognare tutti i tifosi: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE –> Sirene inglesi per Calhanoglu, lo vuole un top club

Centrocampista Milan, Maldini pesca ancora dalla Ligue 1

Dal suo arrivo al Milan, la maggior parte degli affari di calciomercato in entrata conclusi da Maldini sono stati fatti dalla Ligue 1. Da Leao a Maignan, passando per Ballo-Touré e Adli (ancora in prestito al Bordeaux). Dopo aver provato a portare Renato Sanches dal Lille a gennaio, la dirigenza rossonera si è buttata a capofitto su un profilo di livello europeo ma a un costo contenuto: ecco i dettagli.

Si tratta di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al PSG ma con il contratto in scadenza a giugno 2023. Il giocatore ha ancora solamente 27 anni e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato per Maldini. Il PSG infatti non lo considera incedibile e potrebbe decidere di venderlo nella prossima sessione di calciomercato per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Paredes vuole giocare con continuità e il Milan potrebbe rappresentare un ritorno in Serie A dopo le esperienze con Chievo Verona, Empoli e Roma tra il 2013 e il 2017.

LEGGI ANCHE –> Milan, un top club si sfila dalla corsa per Kessie

Il Milan vuole regalare una gioia a tutti i suoi tifosi e l’acquisto di un giocatore come Paredes caccerebbe in breve tempo i fantasmi per l’addio di Kessié.