Inter nome a sorpresa per completare il reparto offensivo: arriva subito!

Negli ultimi giorni di mercato l’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo: carte scoperte per il club nerazzurro!

Dopo l’infortunio di Angel Correa e la partenza di Sensi, destinato a raggiungere la Sampdoria, l’Inter sta cercando un’occasione last minute per poter rinforzare il reparto offensivo.

Quello del Tucu è già il terzo infortunio stagionale per un giocatore che non ha ancora reso al meglio da quando è arrivato in nerazzurro. Pagato circa 30 milioni per strapparlo alla Lazio, l’argentino ha firmato 4 gol, con le due doppiette a Verona (all’esordio) e Udinese.

Una delle soluzioni a cui Simone Inzaghi poteva ricorrere era l’adattamento di Sensi dietro la punta, come fatto nella prima partita di campionato contro il Genoa con ottimi risultati. Il giocatore ex Sassuolo però ha spinto per la cessione, ed è in viaggio verso la Sampdoria.

La quinta punta dell’Inter, Martin Satriano, è stata mandata in prestito al Brest, in Ligue 1, dove potrà farsi le ossa e trovare certamente più minutaggio.

Aggiungendo al mix i 35 anni di Dzeko e le condizioni fisiche di Sanchez, su cui non sempre si può far affidamento, si ottiene che l’Inter ha bisogno di rimpinguare il reparto offensivo.

Il ritorno di un ex?

Si sono fatti molti nomi nelle ultime ore, ma quello più recente è uno dei giocatori più in forma del nostro campionato. Si tratta di Gianluca Caprari dell’Hellas Verona.

Il 28enne romano ha sostituito al meglio il partente Zaccagni, segnando la bellezza di 8 gol e fornendo anche 5 assist con la maglia del Verona in questa stagione. Con Barak e Simeone stanno formando un trio delle meraviglie che sta portando grandi risultati agli scaligeri.

Caprari è già stato all’Inter, senza però mai esordire con i nerazzurri, che lo prelevarono dal Pescara per 8 milioni, inserendolo poi come contropartita (dal valore di 15 milioni) nella trattativa che ha portato Skriniar a Milano.

Il Verona effettuerà il riscatto del giocatore a luglio 2022 per 4 milioni di euro, ma il suo valore è sicuramente aumentato a dismisura, viste le grandi prestazioni. Con le sue caratteristiche può sostituire al meglio il Tucu Correa, in attesa che l’argentino torni a disposizione.

Gli altri nomi in orbita Inter sembrano essere quelli di Caicedo, pupillo di Inzaghi di proprietà del Genoa, e di Keita Balde, altro ex ora in forza al Cagliari. Vedremo chi di questi la spunterà, o se ci sarà un’ulteriore sorpresa ad infiammare il calciomercato e completare la rosa nerazzurra.