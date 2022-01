Federica Nargi e Alessandro Matri: clamoroso retroscena, cosa ha fatto il calciatore per lei

Federica Nargi e Alessandro Matri formano una tra le coppie più belle nel mondo dello spettacolo e in quelle dello sport. Il calciatore per riuscire a conquistare l’amore dell’ex velina ha fatto davvero di tutto.

Era il 2009 quando sbocciava l’amore tra l’ex calciatore e l’ex velina di Striscia la Notizia, il loro incontro è arrivato per caso ‘proprio quando’ Federica Nargi si trovava l’apice del successo nel tg satirico… ‘proprio quando’ aveva fatto anche una fondamentale promessa a sé stessa.

Da quel momento in poi la coppia è diventata davvero inseparabile, il loro amore più forte di ogni altra cosa, e oggi continuano ad essere sempre più innamorati che mai insieme alle loro bellissime figlie Sofia e Beatrice.

Federica Nargi e Matri… come tutto è iniziato

Il connubio calciatore velina, da sempre, anima le pagine di cronaca rosa in Italia grazie al racconto di grandi amori passati e presenti, alcuni dei quali voi hanno dato vita anche a delle bellissime famiglie.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato, non a caso, dalla coppia formata da Alessandro Matri e Federica Nargi. Il loro è stato un sentimento nato a momenti alterni, un colpo di fulmine per lui che ha messo in atto un serrato corteggiamento pur di conquistare il cuore della compagna oggi mamma delle sue due bambine.

La confessione di Federica Nargi

Un lungo corteggiamento, quindi, che si è concluso con la vittoria anche in campo sentimentale per Alessandro Matri che non si è arreso davanti ad alcuni attimi di poca attenzione da parte di Federica Nargi.

A raccontare e ricordare con estremo piacere, e anche un pizzico di nostalgia, quel momento della loro vita e stata la stessa Federica Nargi, in occasione di una passata intervista dove si è lasciata andare alla seguente confessione: “Da parte sua è stato subito colpo di fulmine. E da quel momento ha cominciato a corteggiarmi. Mi piaceva essere corteggiata, mi piaceva tenerlo sulle spine. Era troppo… perfetto. Educato, rispettoso, mai una parola fuori posto, timido, sempre con il sorriso, sempre calmo, un ragazzo semplicissimo, con grande attaccamento alla sua famiglia, ai suoi amici di sempre. Dentro di me pensavo: non può essere vero, qualche difetto lo deve avere… C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine ho ceduto”.