Fabio Cannavaro, i figli rincorrono il sogno nel calcio: ecco dove giocano oggi

Fabio Cannavaro talento unico quanto raro nel mondo del calcio italiano che, a quanto pare, è stato ereditato dai figli Christian e Andrea.

L’ex difensore Fabio Cannavaro nel corso degli anni di carriera ha avuto modo di essere protagonista durante uno dei momenti più importanti della storia del calcio italiano, diventando la bandiera della nazionale e simbolo dei Mondiali 2006 dove è possibile vederlo con la Coppa di campioni del mondo in mano, rivolta verso l’alto, insieme agli allora compagni di squadra.

Il sogno calcistico per Fabio Cannavaro non è mai infinito, il quale continua per lui nelle vesti di allenatore e non solo dato che, da pochi anni a questa parte, ad avere fatto il loro esordio nel mondo del calcio italiano sono stati anche i figli Christian e Andrea.

La vita di Cannavaro oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Fabio Cannavaro ha avuto modo di mettere insieme una carriera da vero e proprio fuoriclasse. Indimenticabili per i tifosi del calciatore gli anni trascorsi con indosso alcune tra le più importanti maglie delle squadre di serie A.

Inter e Juventus gli hanno gli hanno regalato alcuni dei momenti più incredibili della sua carriera, prima di lasciare definitivamente l’Italia e concludere la sua carriera a Dubai con indosso la maglia di Al-Ahli.

Successivamente, per Fabio Cannavaro è cominciata anche la carriera da allenatore che oggi la via ed è impegnato con la nazionale cinese, qui dove è arrivato per sostituire Marcello Lippi in vista delle qualificazioni nel mondiale atteso nel 2022.

Christian e Andrea Cannavaro campioni come il padre

Ad ereditare il talento di Fabio Cannavaro sono stati i due figli Christian e Andrea, che si sono già contraddistinti sul campo e mostrandosi così le degne eredi pronti a segnare la storia di questo sport come in precedenza ha fatto il padre nonché capitano anche della nazionale italiana.

Christian Cannavaro gioca nel ruolo di centrocampista per la squadra del Benevento, mentre il fratello Andrea nel 2020 ha fatto il suo esordio con indosso la maglia della Lazio che, come il padre Fabio, ha deciso di giocare nel ruolo di difensore. Entrambi, quindi, sono ben determinati a trovare il loro posto nella Serie A e pronti a conquistare nuovi record, lasciando così il segno il campo.