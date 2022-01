Inter sfuma un obiettivo di mercato: due top club su di lui!

Un obiettivo di mercato dell’Inter sta per sfumare: su di lui ci sono due top club europei pronti a darsi battaglia durante la prossima estate.

L’Inter rischia di veder sfumare un obiettivo di mercato: i nerazzurri avevano messo nel mirino un calciatore che ora, però, piace anche ad altri due top club.

L’Inter è stata una delle squadre protagoniste del calciomercato invernale. I nerazzurri hanno acquistato Gosens, preso in prestito Caicedo e bloccato Onana per luglio a parametro zero. La dirigenza ha condotto un mercato utile al presente, ma con un occhio sul futuro: il tedesco può essere il giusto erede di Perisic e il portiere prenderà il posto di Handanovic.

Inoltre, sono già stati individuati altri possibili colpo per l’estate: uno di loro, però, ha attirato le attenzioni di altri due top club: l’arrivo a Milano è a forte rischio adesso.

Inter, sfuma un obiettivo?

Probabilmente, l’Inter cercherà di chiudere un colpo per reparto in estate. I nomi più caldi sono quello di Gianluca Scamacca (senza concorrenza della Juve la strada sembra spianata) e di Davide Frattesi. Entrambi sono di proprietà del Sassuolo, ma i nerazzurri vedono in loro le perfette alternative a Dzeko e Barella, elementi attualmente mancanti all’interno della rosa.

In difesa, invece, l’obiettivo primario è Gleison Bremer del Torino, ma il brasiliano piace a molti top club italiani e non solo. Negli ultimi giorni è spuntata anche l’ipotesi Federico Gatti: l’Inter avrebbe già avanzato un’offerta da €7 milioni per il classe ’98 (rivelazione della Serie B) del Frosinone.

I nomi, però, non finiscono qui: un altro profilo monitorato nell’ultimo periodo è quello di Matthias Ginter, tedesco in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Tuttavia, la trattativa è più difficile ora.

Ginter, si inseriscono due top club

Il difensore del Borussia piace a livello tecnico, ma anche economico: in estate sarà un parametro zero. In un mercato in cui questo tipo di operazioni sta diventando sempre più diffuso, è normale anche i top club si inseriscano in queste trattative.

L’Inter era ed è interessata, ma non ha mai avviato contatti ufficiali. Tuttavia, ora rischia di essere anticipata da Bayern Monaco e Barcellona. I tedeschi perderanno Sule e avranno bisogno di un sostituto, mentre gli spagnoli condurranno un mercato basato su costi contenuti.

Il Bayern ha il mirino su altri due difensori: Christensen e Rudiger, entrambi in scadenza di contratto con il Chelsea. Anche il Barcellona è interessato alla coppia del Chelsea, ma anche ad Azpilicueta (anche lui a parametro zero dal Chelsea) e proprio a Sule (che si libererà dal Bayern).

Saranno intrecci fondamentali per avere chiarezza sul futuro di Ginter, ma la sensazione è che ora l’Inter sia più lontana dal tedesco.