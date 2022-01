Milan, che colpo! Il fantasista voluto da Pioli arriva dalla Premier League

Il Milan è pronto a chiudere un grande colpo: i tifosi possono gioire per un acquisto dalla Premier League che non avrebbero mai immaginato.

La dirigenza del Milan voleva regalare ai propri tifosi un botto di calciomercato e sembra che ciò si stia per avverare. Pioli aveva espressamente chiesto un giocatore di qualità superiore sulla trequarti e Maldini lo starebbe accontentando con un colpo a effetto.

Il Milan, dall’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ha avuto una crescita importante rispetto agli ultimi disastrosi anni. I rossoneri sono riusciti a conquistare la Champions League dopo ben sette anni di astinenza, e anche quest’anno molti giocatori giovani stanno aumentando il livello delle loro prestazioni.

L’impressione però è che non basti ancora per poter competere alla pari con l’Inter in Serie A e, a maggior ragione, con le big europee. La politica della dirigenza di questi anni è stata chiara: niente spese folli, attenzione al bilancio e puntare su giocatori di prospettiva. La squadra è stata quasi rivoluzionata da Maldini e molti colpi si sono rivelati azzeccati nel rapporto qualità-prezzo.

Il Milan però, dopo un periodo di crescita, ha deciso di regalare a Pioli e ai suoi tifosi un colpo di livello assoluto. Il giocatore viene dalla Premier League e, nonostante l’interesse di molte big europee, la sua voglia di vestire il rossonero ha fatto la differenza per la scelta del suo futuro: ecco i dettagli.

Tecnica e imprevedibilità: i desideri di Pioli stanno per essere esauditi

Nell’assetto tattico di Pioli, il reparto dei trequartisti ha il compito di far saltare il banco nelle difese avversarie. Uno dei giocatori che sono più cresciuti sotto la guida del tecnico parmigiano, Rafael Leao, ha esattamente queste caratteristiche. Nonostante l’acquisto di Messias sia stata una mossa intelligente da parte di Maldini per rimpolpare il reparto, era palese che mancasse la stessa qualità sull’altra fascia, quella destra. Il direttore tecnico del Milan avrebbe deciso di fare all-in su un giocatore che sta stupendo nelle ultime due stagioni in Premier League.

Il nome in questione è quello di Raphinha, l’esterno brasiliano del Leeds United tutto tecnica e mancino. Il giocatore 25enne, esploso grazie al Loco Bielsa, ha già segnato nove gol in questa stagione e ha conquistato il posto da titolare nella Seleção. Rapinha, che ha come idoli gli ex rossoneri Kaka e Ronaldinho, andrebbe a costituire la ciliegina sulla torta tanto voluta da Pioli per aumentare il livello della squadra.

Con Leao sulla sinistra e Raphinha sulla destra, le fasce del Milan sono pronte a dar spettacolo ai tifosi del Milan nelle prossime stagioni.