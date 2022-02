Napoli, il Real Madrid piomba su un big: partenza possibile ed è protesta social

Un top player del Napoli avrebbe attirato le attenzioni del Real Madrid di Carlo Ancelotti: i tifosi sono preoccupati per la possibile cessione del calciatore.

Il Real Madrid ha messo nel mirino un big del Napoli: Carlo Ancelotti vorrebbe riunirsi con un suo pupillo.

Il Napoli trema: un big di Spalletti è finito nel mirino del Real Madrid per il prossimo mercato estivo. Il club spagnolo, come tutti i top club, sta già programmando il futuro ed è alla ricerca di un’occasione di mercato. Su indicazione di Carlo Ancelotti, i Blancos sarebbero pronti ad avviare i contatti con il club azzurro nei prossimi mesi.

Napoli, il Real Madrid su un top player

L’annata del Napoli sta portando entusiasmo ai tifosi che, dopo gli anni di Sarri, sono nuovamente in piena lotta per lo scudetto. Il lavoro di Luciano Spalletti sta portando risultati importanti: l’allenatore è al centro del progetto della società campana.

Tuttavia, in estate potrebbe andare in scena una mini rivoluzione che, nei mesi scorsi, ha già avuto inizio: l’addio annunciato di Lorenzo Insigne al termine della stagione con direzione Toronto, infatti, ha colpito i tifosi.

Il capitano azzurro non ha trovato l’intesa per il rinnovo di contratto con il Napoli e, dunque, si libererà a parametro zero. Il Napoli è già alla ricerca del sostituto da regalare a Spalletti, ma la scelta sarà effettuata con calma al termine della stagione.

Anche altri big sono in bilico a causa della loro situazione contrattuale: Mertens, Ghoulam ed Ospina sono in scadenza e l’incertezza è il sentimento comune.

Inoltre, un top player è ora nel mirino del Real Madrid per l’estate: i tifosi sono preoccupati.

Il Real Madrid sonda il terreno

Come anticipato, dietro a questa mossa ci sarebbe la mano di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe riunirsi con un suo pupillo: Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo piace moltissimo all’allenatore del Real Madrid, che in lui vede il rinforzo giusto per un reparto che quest’anno sta facendo fatica ad avere delle alternative oltre ai titolari Kroos-Casemiro-Modric e Valverde.

Il contratto di Fabian Ruiz potrebbe agevolare la trattativa, in quanto è in scadenza nel 2023 e il rinnovo, almeno per ora, è un’ipotesi molto lontana. Il Napoli non vorrebbe perderlo a parametro zero fra un anno e sarebbe disposto a trattare.

Il giocatore non ha nascosto il suo desiderio di tornare a giocare in Spagna e la possibilità di vestire la maglia del Real potrebbe tentarlo seriamente: i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per il futuro di Fabian Ruiz.