Un top player del Bayern non rinnova, Barça e Real piombano su di lui!

Un importante del giocatore del Bayern Monaco non rinnoverà il suo contratto con i bavaresi, Barcellona e Real Madrid si fiondano così su di lui: ecco di chi si tratta.

Un vero e proprio Clásico di mercato quello che ci sarà tra Real e Barça per un giocatore del Bayern in scadenza.

La finestra di mercato di gennaio si è chiusa, ma i club progettano già in futuro. In particolare il Real Madrid, che ha in agenda il sogno di portare Mbappé a Madrid, che con ogni probabilità si realizzerà la prossima estate, e il Barcellona, che dopo un sessione di mercato invernale convincente progetta già come muoversi prossimamente.

In questo caso gli occhi sono puntati su un giocatore del Bayern in scadenza a giugno 2023. Il club e il giocatore sono al momento lontani da un accordo, dunque i due club di Liga potrebbe approfittarne e strappare il campione ai bavaresi.

Bayern, il giocatore rinnoverà o andrà via?

Il giocatore del Bayern Monaco in questione è un’ala destra molto importante nella formazione di Nagelsmann, che conta su di lui nel suo undici titolare.

Tra il Bayern e il calciatore c’è distanza per quanto riguarda il rinnovo di contratto: il club al momento non vuole pagare quello che potrebbe guadagnare altrove. Tuttavia, il desiderio del giocatore sarebbe quello di restare e continuare a vestire la maglia dei bavaresi, ma solamente nel caso in cui le sue richieste fossero rispettate. Il rapporto con la squadra, con l’allenatore e con i tifosi è ottimo, ma il tempo stringe e un accordo contrattuale non è ancora stato raggiunto.

Ecco di chi si tratta

Il giocatore in questione è Serge Gnabry, l’ala destra del Bayern Monaco. Il classe 1995 ha già segnato dodici gol e sette assist in 27 partite ufficiali in questa stagione. È il secondo miglior marcatore della squadra dietro a Robert Lewandowski (23).

Se l’accordo per il rinnovo di contratto non arrivasse Real Madrid e Barcellona sarebbe pronte a tentare il colpo per portarlo in Liga a parametro zero. Le due squadre spagnole, però, non sono le uniche fortemente interessate al campione: su di lui anche Liverpool e Manchester United. Tuttavia è ancora presto per definire uno scenario certo, toccherà attendere l’estate 2023.