Salah ha scelto il suo futuro: lascia il Liverpool per un top club!

Il Liverpool e Momo Salah non sono riusciti a trovare l’accordo per il prolungamento di contratto: una big mondiale lo aspetta a braccia aperte.

Le trattative per il rinnovo di contratto di Salah, in scadenza a giugno 2023, avrebbero subito una brusca frenata nelle ultime ore. Il Liverpool non intende arrivare alle cifre richieste dal campione egiziano, che pare abbia avuto più di un contatto con un club di livello enorme.

I tifosi del Liverpool potrebbero presto dire addio al giocatore più rappresentativo del club degli ultimi anni, Mohamed Salah. L’attaccante egiziano, dal momento del suo arrivo in Premier League, ha avuto un exploit pazzesco che lo ha portato a essere uno dei giocatori più forti e decisivi del mondo. Il Liverpool lo ha acquistato nel luglio del 2017 dalla Roma per soli 42 milioni, facendo probabilmente uno dei migliori colpi di calciomercato delle ultime stagioni.

Con la maglia dei Reds Momo Salah ha battuto molti record, diventando il giocatore con più gol in Champions League della storia del club (ben 32) e anche lo straniero ad aver raggiunto più velocemente i 100 gol in Premier League. Dal suo arrivo, Salah ha segnato 148 gol e fornito 56 assist in 230 partite, facendo partire la sua squadra quasi sempre con un gol di vantaggio.

Dopo aver trascinato il suo Egitto in finale di Coppa D’Africa, poi persa ai rigori contro il Senegal dell’amico Mané, pare che il suo futuro ad Anfield abbia i giorni contati. Infatti la dirigenza non sembra intenzionata a cedere alle richieste dell’entourage del giocatore, considerando che Salah compirà 30 anni fra pochi mesi: ecco i dettagli.

Una nuova avventura per continuare a vincere

Dal suo arrivo a Liverpool, Mohamed Salah ha vinto una Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. L’indiscrezione parla di una richiesta di aumento alla società più che raddoppiata: dagli 11 milioni attuali l’entourage vorrebbe un rinnovo a 28 milioni. Salah è considerato all’unanimità uno dei giocatori più forti del mondo e questo è il motivo di una richiesta così alta. Una big europea, a differenza del Liverpool, sarebbe ben disposta ad avvicinarsi a quella cifra: ecco i dettagli.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, sta cercando di ricreare un dream team in grado di dominare tutto per i prossimi anni. Dopo aver sondato e aver praticamente chiuso per l’acquisto di Mbappé a parametro zero a partite dalla prossima stagione, Perez vorrebbe regalare ai tifosi un altro campionissimo come Salah.

L’attaccante egiziano andrebbe a completare un tridente d’attacco fantastico con Vinicius e il fenomeno francese, che farebbe ammattire ogni difesa del mondo. Senza dimenticarsi dell’intramontabile Karim Benzema…