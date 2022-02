Inter insidie europee per il rinnovo di Brozovic: ecco cosa sta accadendo

C’è un nuovo retroscena sul mancato rinnovo di Brozovic con l’Inter. Nella trattativa si è inserito un top club europeo che rischia di scombussolare i piani della dirigenza.

Uno dei pezzi pregiati della scuderia di Simone Inzaghi è Marcelo Brozovic. Il croato è uno dei pochi insostituibili della rosa dell’Inter, dai cui piedi passano praticamente tutte le azioni dei nerazzurri, sia in fase difensiva che in quella di impostazione.

Il contratto del 77 scade il prossimo giugno, e Marotta e Ausilio stanno facendo di tutto per convincere il giocatore a rinnovarlo per non perdere un perno fondamentale della squadra campione d’Italia, per di più a parametro zero.

Arrivato nel 2015 dalla Dinamo Zagabria per 8 milioni di euro, il suo valore si è almeno quintuplicato negli anni, arrivando facilmente alle soglie dei 40 milioni. Con i nerazzurri ha giocato 272 partite segnando 26 gol e fornendo più di 30 assist, vincendo l’ultimo scudetto nerazzurro e la supercoppa Italiana contro la Juventus il 12 gennaio 2022.

Il croato era già vicinissimo ad andare via nel 2018, quando il Siviglia aveva offerto 28 milioni per un giocatore che faticava a trovare la giusta collocazione in campo. Fu questo il momento sliding doors della carriera di Brozovic. In quell’occasione fu infatti Spalletti a far arenare definitivamente le trattative, piazzando Marcelo davanti alla difesa, posizione che non lascerà più.

È la consacrazione del centrocampista che negli anni dimostra di essere uno dei migliori del ruolo in Serie A. Anche i numeri sono dalla sua parte, dato che è per diversi anni di fila il giocatore a correre di più, recuperare e toccare più palloni nel massimo campionato italiano.

Di nuovo sirene spagnole?

Sono ormai settimane che i dirigenti nerazzurri hanno consegnato tra le mani dei procuratori di Brozovic l’offerta definitiva per il rinnovo di contratto. L’ufficialità però tarda ad arrivare, e ci si chiede la motivazione tutto ciò.

Sembra che nella trattativa tra Inter e Brozovic si sia inserito un top club spagnolo. Si tratta del Barcellona di Xavi, che dopo essere stato costretto ad abbandonare Pjanic nel recente passato, cerca nel croato le geometrie che possano risollevare la squadra blaugrana, che vive uno dei momenti più bui della sua storia.

Quella del Barcellona potrebbe rappresentare per il croato l’ultima grande opportunità della carriera, venendo anche allenato da un tecnico che in quel ruolo ha fatto la storia del calcio proprio al Camp Nou. Insomma un’opportunità niente male che sembra far titubare Brozovic e ritardare i tempi di questo famoso rinnovo.

Vedremo alla fine quale sarà la decisione del 77 nerazzurro.