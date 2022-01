Barcellona, nuova pretendente per Dembélé: la Premier League chiama

Il Barcellona sta cercando di trovare una soluzione per cedere immediatamente Ousmane Dembélé: l’attaccante francese è in uscita.

Il Barcellona vuole vendere immediatamente Ousmane Dembélé: l’attaccante francese è in scadenza di contratto e ha deciso di non firmare il rinnovo con i blaugrana.

Ormai è tutto deciso: Ousmane Dembélé lascerà il Barcellona entro una settimana. L’attaccante francese è in scadenza di contratto e, dopo diversi colloqui, pare abbia deciso di rifiutare la proposta di rinnovo avanzata dalla dirigenza catalana. Nonostante Xavi si sia speso sin da subito per cercare di convincerlo a rinnovare, l’ex Borussia Dortmund non ha mai accettato. L’allenatore catalano, nei giorni scorsi, ha espresso tutta la sua delusione per l’epilogo della vicenda, dichiarando di non capire come mai il calciatore continuasse a ribadire di voler restare mentre il suo agente affermava l’opposto.

A questo punto, il direttore sportivo del Barça Alemany si è esposto, confermando che il calciatore verrà ceduto entro il 31 gennaio per evitare di perderlo a parametro zero in estate. Dopo quanto accaduto, il francese non è più stato convocato da Xavi, che però ha confermato di non avere intenzione di lasciarlo in tribuna per il resto della stagione: o va via o rinnova.

Lo stesso Dembélé è intervenuto tramite un post su Instagram in cui afferma di avere in mente solo il campo e che il rinnovo è un affare che riguarda il suo procuratore: queste parole, però, non hanno fatto cambiare idea alla società, che ora sta cercando una sistemazione per lui. Ecco lo scenario.

Barcellona, addio a Dembélé

La situazione, ad ora, è molto complessa. Le squadre interessate a Dembélé erano intenzionate ad avviare una trattativa direttamente con il calciatore a partire da febbraio, ovvero a 5 mesi dalla scadenza del contratto. L’ipotesi di ingaggiarlo a parametro zero, però, sta sfumando molto in fretta e lo stato fisico fragile dell’attaccante sta facendo riflettere le società che avevano posizionato le attenzioni su di lui. Investire per il cartellino di un giocatore con vari infortuni alle spalle, infatti, è ritenuto un rischio.

In Italia si è parlato di un possibile interesse della Juve per lui, ma la pista non si è mai realmente concretizzata nonostante l’infortunio di Federico Chiesa. In Inghilterra, invece, circolava con insistenza la voce di un fortissimo gradimento del ricco Newcastle, che però sta lottando per non retrocedere: la situazione sportiva del club non è molto allettante per eventuali nuovi innesti.

Nelle ultime ore, però, un nuovo club inglese si sarebbe fatto avanti.

Dembélé, reunion con Tuchel?

Il Chelsea starebbe osservando con interesse la situazione legata a Dembélé. Tuchel ha già allenato il francese ai tempi del Borussia Dortmund. Nell’unica stagione passata insieme, l’attaccante ha avuto il miglior rendimento a livello personale, tanto da attirare le attenzioni del Barcellona. I catalani, che per averlo hanno investito più di €100 milioni, vedevano in lui il nuovo Neymar.

Ora i due potrebbero riunirsi, anche se il reparto offensivo del Chelsea è molto affollato: i Blues, infatti, hanno in rosa Hudson-Odoi, Mount, Pulisic, Havertz, Lukaku, Ziyech e Werner.

Lo spazio per Dembélé ad ora non c’è, ma il gradimento di Tuchel potrebbe fare la differenza. Il Barcellona, secondo alcune voci, chiederebbe circa €30 milioni per cedere subito il francese.