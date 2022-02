Real Madrid, super colpo in vista: cifre shock sul tavolo!

Il Real Madrid pianifica il futuro: il club spagnolo è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e ha già messo nel mirino un top player.

Come tutti i top club, anche il Real Madrid sta già pianificando la prossima stagione. I Blancos sono sulle tracce di un giocatore in particolare.

Come noto, il Real Madrid ha un grande sogno di mercato: Kylian Mbappé. Tuttavia, il club spagnolo non si limita alla sola trattativa per il fenomeno francese, in quanto l’obiettivo è quello di rinforzare la squadra in tutti i reparti per affrontare il ricambio generazionale con più tranquillità.

Il talento del PSG, che in Champions ha punito i Blancos con una rete da fuoriclasse assoluto, è in cima alla lista e in estate potrebbe anche svincolarsi, ma Florentino Perez ha già in mente un altro super colpo.

Real Madrid, Mbappé e non solo

Come anticipato, il sogno di Florentino Perez è quello di vedere in maglia bianca il tridente Vinicius-Benzema-Mbappé. Tuttavia, il club spagnolo non si limiterà al tentativo di ingaggiare l’attaccante francese (che comunque potrebbe ancora rinnovare con il PSG): l’idea è quella di rinforzare la squadra in tutti i reparti per essere competitivi in Europa e dare il via al ricambio generazionale.

Infatti, alcuni calciatori stanno per entrare nella fase conclusiva della loro carriera o potrebbero essere ceduti. Un esempio su tutti è Marcelo che, dopo anni di trionfi con la camiseta blanca, è pronto a dire addio al Real. Lo stesso Modric, che con ogni probabilità rinnoverà il proprio contratto per una stagione in più, avrà bisogno di un sostituto (anche se alle sue spalle continua la crescita di Valverde).

Per questi motivi, dunque, i Blancos stanno meditando di investire per un colpo in difesa: le cifre in ballo, però, sono molto elevate.

Real, colpo Rudiger in costruzione

Il grande obiettivo di mercato è Antonio Rudiger, difensore in scadenza con il Chelsea. Il tedesco ha recentemente dichiarato di trovarsi bene a Londra, ma ha anche aggiunto che per il rinnovo non spetta a lui prendere l’ultima decisione.

L’ex giocatore della Roma è rinato grazie alla guida di Tuchel ed è stato uno degli elementi fondamentali dei successi del Chelsea nelle ultime due stagioni. Tuttavia, le sue richieste sono molto elevate e i Blues stanno ragionando sul da farsi. Ad ora la trattativa è in stand-by, ma la sensazione è che il club inglese proverà un ultimo rilancio.

In caso di fumata nera, il Real sarebbe pronto ad inserirsi offrendo un contratto da top player assoluto: quinquennale a €11 milioni l’anno. Ad ora la coppia di centrali titolare è composta da Militao e Alaba, ma se dovesse aggiungersi il tedesco sarebbe possibile lo slittamento dell’austriaco sulla corsia mancina (ruolo ricoperto per anni al Bayern Monaco).

Il Real Madrid è alla finestra: Rudiger potrebbe diventare una possibilità concreta di calciomercato.