Clamoroso dalla Francia, il PSG cerca lo sgarbo al Real Madrid!

Aria di tempesta dalla Francia: le ultime indiscrezioni parlano di un colpo basso clamoroso ai concorrenti spagnoli del Real Madrid: addio clamoroso!

Mercato chiuso? Niente affatto, almeno così sembra. Anche se ufficialmente i giochi sono chiusi c’è chi lavora dietro le quinte per una partenza veramente eccellente che potrebbe cambiare le sorti di diverse squadre europee.

Il Paris Saint-Germain cerca il grande sgarbo ai rivali del Real Madrid. Come noto, i blancos sono ad un passo dal prendere a zero proprio dai parigini il talento Kylian Mbappe, con la promessa di un ingaggio monstre da circa 80 milioni di euro.

Arrivato nel 2018 dal Monaco per 200 milioni di euro, in 200 partite ha segnato 151 goal, oltre ad aver fornito quasi 80 assist. I paragoni con i più grandi si sprecano, da Ronaldo a Thierry Henry, il classe 1998 è stato capace di produrre numeri clamorosi che quasi sicuramente gli varranno il pallone d’oro nel prossimo futuro.

Il ragazzo non ha aperto a contrattazioni col suo attuale club e con ogni probabilità lascerà Parigi dopo 5 stagioni e svariati trofei.

LEGGI ANCHE -> Klopp-Ancelotti, è scontro per Fabio Carvalho! Ecco il clamoroso retroscena

La vendetta di Leonardo?

Per sostituire il francese, Leonardo si sta guardando intorno e sembra aver deciso di inserirsi nella corsa ad un altro grandissimo obiettivo delle Merengues.

Si tratta del norvegese del Borussia Dortumund, Erling Braut Haaland. Se a Madrid hanno da offrire un tridente da sogno con Vinicius e Mbappe (oltre a Benzema) a Parigi non sono certo da meno, dato che il classe 2001 troverebbe insieme a lui Neymar e Messi.

Sia con Dortmund che con Salisburgo, il giocatore ha più gol che partite giocate, 80 gol in 79 partite in Germania e 29 in 27 in Austria. Numeri letteralmente spaziali per un fuoriclasse assoluto, che contenderà a Mbappe i palloni d’oro di cui parlavamo in precedenza.

Il costo del giocatore è salito fino alla cifra da capogiro di 150 milioni di euro, ma probabilmente sarà solo la base d’asta di un prezzo destinato a salire e a sforare quota 200 milioni, praticamente quanto si è speso per portare lo stesso Mbappe a Parigi.

LEGGI ANCHE -> Il Milan dice addio a Kessie: ecco i due nomi pronti per sostituirlo

Il braccio di ferro tra i due club è iniziato, la possibilità economica non manca. In Spagna troverebbe certamente un campionato più combattuto, mentre in Francia potrebbe tentare l’impresa di portare la prima Champions League a Parigi, lui che nella stagione 2019/20 ha già vinto il titolo di capocannoniere della competizione più importante a livello di club, segnando 10 gol con le maglie di Red Bull Salisburgo e Borussia Dortumund.

Due alternative di tutto rispetto e che tutti vorrebbero avere. Vedremo quale sarà la destinazione preferita dal gioiello Norvegese.