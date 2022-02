Allarme Napoli, un top club di Premier League piomberà su Osimhen in estate!

Un club di Premier League sonda Victor Osimhen per portarlo in Premier League la prossima estate. Ecco la clamorosa idea di mercato che sta facendo tremare i tifosi!

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha dimostrato tutta la sua qualità in maglia azzurra. Per questa ragione vari club vorrebbero puntare su di lui come rinforzo del reparto offensivo: uno di questi è un top club di Premier League, che farà di tutto per strapparlo al Napoli e alla concorrenza.

Il 23enne nigeriano vuole tornare protagonista nel reparto offensivo del Napoli dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto fermo ai box. L’attaccante è pronto a riprendersi la titolarità con la maglia azzurra e a riportare il club partenopeo ai vertici della classifica di Serie A. Per tornare al meglio con il Napoli ha rinunciato anche a partire per la Coppa d’Africa con la nazionale nigeriana, dunque la sua motivazione è alle stelle.

Osimhen è pronto a riprendersi la titolarità per aumentare il suo bottino di gol in stagione, finora 9 in 18 partite di tutte le competizioni.

LEGGI ANCHE –> Napoli, ecco l’erede di Insigne: tanti nomi, ma uno è caldissimo!

Osimhen, un club di Premier tenterà il colpo

Il mercato di riparazione si è ormai chiuso da qualche giorno. Tuttavia, questo non impedisce alle squadre di iniziare a progettare le loro rose future e di delineare un piano con i giocatori che sarebbero che farebbero maggiormente al loro caso.

In particolare un club di Premier League ha puntato gli occhi sull’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen dopo averlo visto in azione nelle partite di Europa League. I dirigenti in questione sono rimasti impressionati dal suo rendimento dopo averlo visto marcare quattro gol in sole tre partite della competizione europea.

LEGGI –> I prossimi parametri zero: ecco i migliori giocatori in scadenza nel 2023

Napoli, occhio a Conte!

La squadra in questione è il Tottenham. Il club allenato da Antonio Conte starebbe fortemente sondando la possibilità di offrire una consistente somma al Napoli per assicurarsi il cartellino dell’attaccante nigeriano. Gli Spurs per Osimhen offrirebbero una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di sterline: una somma sostanziosa, che farebbe senza dubbio tentennare il Napoli, che dopo la partenza di Insigne al Toronto vorrà investire sul mercato.

Victor Osimhen sarebbe l’uomo d’attacco giusto per Antonio Conte in quanto la sua prestanza fisica e il suo carattere battagliero incarnerebbe alla perfezione le caratteristiche ricercato dal tecnico ex Inter e Juventus. Inoltre, sarebbe il giusto sostituto in caso di partenza di Harry Kane.