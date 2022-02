Milan, offerta monstre per Rafael Leao: i tifosi tremano

Uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra quest’anno con il Milan è Rafael Leao: per lui è arrivata un’offerta sensazionale da un top club.

Il Milan, nonostante qualche passo falso, sta disputando un’ottima stagione e a poche giornate dalla fine è ancora in lotta per lo scudetto. Uno dei trascinatori della squadra fino a questo momento è Rafael Leao, che a suon di gol e giocate spettacolari ha attirato le attenzioni delle squadre migliori d’Europa.

Il calciomercato sia in Italia che in Europa non si ferma mai e grandi colpi sono pronti a essere conclusi nella prossima sessione estiva. Il Milan sta cercando di anno in anno di migliorare la propria rosa per tornare a competere ai massimi livelli, ma al termine della stagione dovrà stare attento agli assalti delle big per i propri campioncini.

Il primo su tutti è sicuramente Rafael Leao, definitivamente esploso in questa stagione ma con ancora ampi margini di miglioramento. L’attaccante portoghese, nonostante l’infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per un mese, sta disputando la migliore stagione della sua carriera a livello di continuità di prestazioni.

In questa stagione sono già dieci i gol segnati e sei gli assist forniti. Numeri e giocate che hanno attirato l’attenzione in particolare di un top club europeo, pronto a investire per lui una cifra monstre: ecco i dettagli.

L’obiettivo di diventare uno dei più forti al mondo

Appena arrivato al Milan nell’agosto del 2019, Rafael Leao aveva già fatto intravedere colpi da campione, ma allo stesso tempo aveva dimostrato di non essere mentalmente pronto per palcoscenici prestigiosi. Grazie al lavoro fatto su di lui da Pioli, Leao è cresciuto esponenzialmente facendo vedere a tutti di poter diventare in futuro uno dei top al mondo. Un allenatore in particolare si è innamorato del suo modo di giocare e ha espressamente chiesto alla società di provare ad acquistarlo.

Si tratta di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Il leggendario allenatore spagnolo non è contento delle prestazioni di Grealish in questa stagione, ed è convinto che un giocatore come Leao possa aumentare ulteriormente il valore di una squadra già al limite della perfezione. Il Milan proverà in tutti i modi sia a respingere le offerte shock (si parla di cifre vicine ai 70 milioni di euro) che a blindare Leao con il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, al più presto.

I tifosi del Milan sperano che il giocatore portoghese possa completare la sua crescita e rimanere più tempo possibile con la maglia rossonera.