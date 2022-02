Inter e Milan anticipate: niente da fare, lui sceglie la Spagna

Inter e Milan beffate: le due società milanesi vedono sfumare un obiettivo di mercato comune. Il giocatore, infatti, è vicino al trasferimento in Spagna.

Rischia di sfumare sul nascere un derby di mercato fra Inter e Milan: le due squadre sono state anticipate da un club spagnolo.

Negli anni sono andati in scena tantissimi derby di mercato fra Inter e Milan che, spesso, si sono rivelati emozionanti come quelli giocati in campo.

Si dava per certo un altro duello in estate per un top player della Serie A, ma entrambe le squadre sarebbero state bruciate sul tempo da un club spagnolo che, in questi giorni, starebbe addirittura cercando di chiudere l’operazione per evitare eventuali inserimenti di altri club.

Di seguito tutti i retroscena sulla vicenda.

Inter e Milan, non sarà derby di mercato

Inter e Milan potrebbero essere fra i club più attivi del prossimo calciomercato estivo. In particolare, si è parlato spesso di un possibile derby di mercato per un un giocatore della Lazio: Luiz Felipe.

Il difensore centrale è in scadenza di contratto con la Lazio ed entrambi i club milanesi si sarebbero interessati nei mesi scorsi. In particolare, i nerazzurri avrebbero puntato sulla carta Simone Inzaghi (che lo ha allenato in biancoceleste) per cercare di battere la concorrenza dei rossoneri.

Tuttavia, salvo clamorose sorprese, non ci sarà nessun derby di mercato. O almeno, non ci sarà in Italia, in quanto è andato in scena in Spagna fra due società dalla fortissima rivalità: Siviglia e Real Betis Siviglia.

A spuntarla dovrebbero essere i biancoverdi che, nei prossimi mesi, contano di chiudere l’operazione a parametro zero.

Il club spagnolo avrebbe già proposto un contratto quadriennale al calciatore e le trattative sarebbero addirittura alle battute finali: Luiz Felipe è ad un passo dal Betis.

Le contromosse di Inter e Milan

Luiz Felipe sta per sfumare, ma in ogni caso Inter e Milan lo avevano messo nel mirino come seconda scelta.

I due club milanesi, infatti, hanno altri obiettivi di mercato e, in questo caso, non coincidono.

La priorità dei nerazzurri è Gleison Bremer, difensore del Torino che quest’anno sta disputando una stagione sopra la media. Il brasiliano ha rinnovato il proprio contratto con i granata, ma si dovrebbe trattare di una mossa preventiva del presidente Cairo per evitare una trattativa al ribasso data la scadenza precedente (2023).

Per il Milan, invece, il sogno è sempre Sven Botman. La trattativa a gennaio non è decollata, ma c’è volontà da entrambe le parti per riparlare in estate. I suoi agenti, nel frattempo, hanno già fatto visita alla sede del club rossonero per i primi colloqui conoscitivi.

Intanto, la Serie A è pronta a salutare Luiz Felipe che, dopo 6 anni passati alla Lazio, sta per iniziare una nuova esperienza in Spagna con l’obiettivo di conquistare un posto nella Nazionale di Roberto Mancini.