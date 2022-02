Napoli, il futuro di un giocatore divide i tifosi: partenza confermata?

Il Napoli potrebbe effettuare una cessione eccellente e molto dolorosa per i tifosi. Uno dei top di Spalletti, infatti, potrebbe cambiare squadra.

Il Napoli è una delle squadre protagoniste di questa Serie A. Gli azzurri sono in piena lotta scudetto con Inter e Milan e vogliono proseguire il loro cammino in Europa League.

Il lavoro di Luciano Spalletti è sotto gli occhi di tutti: l’allenatore toscano ha dato una forte identità alla squadra e la sta portando a livelli molto alti: alcuni calciatori stanno rendendo al di sopra delle aspettative e la qualità del gioco è sempre positiva. Inoltre, il grande miglioramento riguarda la fase difensiva: il Napoli ha la miglior difesa del campionato e il maggior numero di reti inviolate.

Tuttavia, non c’è solo il lavoro sul campo da considerare: la rosa, infatti, potrebbe subire diversi cambiamenti in estate. Oltre ad Insigne, infatti, potrebbero esserci altri addii, tra cui uno eccellente.

Napoli, addio eccellente in vista

L’addio più doloroso per i tifosi del Napoli sarà inevitabilmente quello di Lorenzo Insigne. La vicenda è ormai nota e il capitano ha deciso di accettare un’offerta faraonica del Toronto, squadra di MLS in cui si trasferirà non appena si chiuderà il campionato.

Tuttavia, anche altri giocatori importanti sono in bilico a causa delle loro situazioni contrattuali: Mertens in primis, ma anche Ospina e Ghoulam.

Il belga potrebbe restare, ma la decisione finale sarà del Napoli, che ha la possibilità di prolungare il contratto grazie ad una clausola per il rinnovo automatico. Il calciatore ha già espresso la propria volontà, ma sarà la società a decidere.

Il portiere colombiano ha diversi estimatori e il suo addio non è da escludere (Meret diventerebbe il titolare), mentre è praticamente certo l’addio di Ghoulam (già bloccato il suo sostituto, Mathias Olivera).

Gli addii potrebbero non finire qui però: un altro big è in bilico.

Fabian Ruiz, addio a sorpresa?

I tifosi sperano in una sua permanenza, ma ad ora questa ipotesi è più lontana: Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli. Il centrocampista spagnolo ha un contratto fino al 2023 e il rinnovo, ad ora, è molto difficile.

L’ex Betis avrebbe già ricevuto un’offerta ufficiale dal ricchissimo Newcastle (cifra vicina agli €8 milioni/anno), ma l’avrebbe rispedita al mittente. Fabian Ruiz, in caso di addio, potrebbe sperare di poter tornare in Spagna e giocare ne La Liga per uno dei top club.

La possibilità di giocare per Barcellona (che però punta Kessie), Real Madrid (dove ritroverebbe Ancelotti) o Atletico Madrid potrebbe tentare fortemente il calciatore.

Non da escludere anche un interesse dalla Premier League.

Ad ora niente di concreto si è mosso, ma la possibilità di permanenza al Napoli si sta riducendo. Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna in caso di mancato rinnovo.