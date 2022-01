Juve, l’arrivo di Vlahovic cambia tutto: addii eccellenti in vista

L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve potrebbe portare con sé un vento di cambiamento: alcuni big sono pronti a dire addio.

C’è aria di rivoluzione in casa Juve: l’arrivo di Vlahovic è una vera e propria dimostrazione di forza economica e progettuale. Tuttavia, alcuni big ora sono a fortissimo rischio: ecco chi potrebbe lasciare Torino.

I tifosi della Juve stanno sognando: l’arrivo di Vlahovic rappresenta il colpo tanto sperato dalla tifoseria bianconera. Il centravanti era il tassello mancante all’interno dello scacchiere di Massimiliano Allegri e il serbo era il nome più desiderato dalla piazza. L’affondo decisivo è arrivato a fine mercato, nonostante le componenti del club continuassero a ribadire l’intenzione di non apportare modifiche alla rosa, sia in entrata che in uscita.

La società ha deciso di investire con convinzione sull’attaccante, chiudendo l’operazione per un totale di €75 milioni (bonus compresi) e offrendo un contratto da €7 milioni l’anno al calciatore.

Tuttavia, l’acquisto di Vlahovic potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione all’interno dei bianconeri: diversi big, ora, sono a rischio. Di seguito tutti i dettagli.

Juve, terremoto Vlahovic

È il caso di dirlo: Vlahovic è come un terremoto. Lo è in campo per il talento e la grinta che lo contraddistinguono, ma può diventarlo anche fuori. Il suo imminente arrivo a Torino, infatti, può rappresentare il primo tassello di un domino pronto ad innescarsi.

L’investimento fatto per lui è di quelli importanti e, di conseguenza, potrebbero essere necessari dei sacrifici per questioni legate al bilancio della società. Inoltre, non è indifferente la questione puramente calcistica: ora l’attacco bianconero è decisamente affollato e qualcuno dovrà lasciare la Juve. Il terremoto Vlahovic, dunque, è pronto a far tremare l’intero mercato internazionale: ecco come.

Da Kaio Jorge e Kean a Morata e Dybala: tutti in bilico

L’attacco bianconero è troppo affollato e molto probabilmente qualcuno andrà via. Il ragionamento può valere sia nell’immediato, ma anche per il futuro. Bisogna infatti tener conto che per il resto della stagione non ci sarà Federico Chiesa, ma al suo ritorno la situazione sarà da monitorare.

Kaio Jorge potrebbe essere fra i primi a partire: il brasiliano non ha lasciato il segno, ma la società crede in lui. Per questo motivo, la sua partenza sarebbe immediata e in prestito.

La sua situazione, però, è legata fortemente a quella di Morata. L’attaccante spagnolo piace moltissimo al Barcellona, che ha già provato a prenderlo ad inizio sessione invernale: la Juve ha risposto negativamente, ma ora lo scenario è molto diverso. Se i catalani dovessero bussare nuovamente alla porta, i bianconeri sarebbero molto più aperti al dialogo. Se Morata dovesse lasciare la squadra con sei mesi di anticipo, allora Kaio Jorge potrebbe restare.

L’unico che non può lasciare la squadra è Kean, che per motivi regolamentari (non può giocare per tre squadre in una stagione) è saldo al suo posto. La situazione, però, potrebbe cambiare in estate. L’arrivo di Vlahovic gli toglie ulteriormente spazio e il PSG lo apprezza particolarmente: non è da escludere un suo ritorno in Francia al termine del campionato.

La situazione più delicata, ovviamente, è quella di Paulo Dybala. L’intesa per il rinnovo è attualmente un’incognita e l’arrivo del serbo (compreso l’investimento fatto) potrebbe portare ad un’offerta al ribasso che sancirebbe la rottura definitiva fra le parti. In caso di addio, l’Inter sarebbe pronta ad approfittarne, anche se i nerazzurri stanno monitorando anche altri profili.

Il terremoto Vlahovic sta per iniziare e nessuno è più sicuro del suo futuro: chiunque potrebbe perdere il posto.