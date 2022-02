Sterling via dal City: ecco le possibili destinazioni per l’inglese

Il Manchester City sembra aver messo sul mercato il suo attaccante esterno. Ecco la cifra richiesta e le squadre interessate.

Sembra essere finita l’avventura di Raheem Sterling al Manchester City. La squadra di Guardiola avrebbe infatti deciso di mettere sul mercato il giocatore.

Il 27enne inglese di origini giamaicane, è cresciuto nelle giovanili di QPR e Liverpool, squadra con la quale è esploso in Premier League, e dalla quale è arrivato nel 2015 per circa 63 milioni di euro.

Con i Citizens ha disputato 319 partite, segnando 123 gol e fornendo quasi 90 assist. Quest’anno è a quota 9 gol in 27 partite in tutte le competizioni con il club di Guardiola, che si appresta a vincere un altro titolo di campione d’Inghilterra, visto il ritmo con cui sta andando in campionato.

Con i Reds, Sterling ha giocato invece 129 partite, segnando 23 gol e fornendo circa lo stesso numero di assist. Un giocatore che ha espresso grandi doti, dimostrando negli anni di essere uno dei migliori in quel ruolo, grazie alla sua grandissima velocità e capacità di dribbling.

Le difficoltà sul rinnovo del calciatore inglese, il cui contratto scade nel giugno 2023, spingono però il Manchester City a monetizzare la sua cessione, invece di rischiare di perderlo a zero, come sta succedendo a parecchi club in giro per l’Europa. La richiesta degli inglesi per cederlo è di circa 60 milioni di euro.

Cambio di campionato?

Sterling è un attaccante ancora nel pieno della carriera, e davanti a lui ci sono molte alternative, dato che tantissime sono le squadre interessate alle sue caratteristiche.

In primis c’è il Paris Saint-Germain. I francesi non hanno certamente problemi di liquidità, e la perdita a zero di Mbappe rischia di creare un buco difficilmente colmabile. La trattativa con Dembélé potrebbe parzialmente risolverla, ma il giocatore del Barcellona non si è dimostrato affidabile come Sterling durante la sua avventura blaugrana.

In Spagna c’è il Barcellona alla finestra, pronto a sfruttare l’occasione e a monitorare l’evolversi della situazione, a maggior ragione dato che i catalani perderanno a zero Dembélé con ogni probabilità. Più defilato il Real Madrid, che sulla sinistra ha vissuto l’esplosione di Vinicius in questa stagione, e che con ogni probabilità prenderà Mbappe e sta puntando anche Haaland. Se non dovesse arrivare anche al norvegese, ecco che Sterling potrebbe tornare d’attualità anche per la casablanca.

In Italia la Juventus potrebbe voler completare il tridente dei sogni con Vlahovic e Chiesa, dato che il rinnovo di Dybala sembra sempre più difficile da concretizzare.

Restando invece in Inghilterra, una soluzione potrebbe essere quella rappresentata dall’Arsenal dello spagnolo Mikel Arteta, che con Sterling ci ha già lavorato, quando era il secondo di Guardiola al Manchester City. Vedremo chi la spunterà nella corsa all’attaccante inglese.