Costanza Caracciolo, che lavoro fa oggi la moglie di Vieri?

Costanza Caracciolo ha avviato la sua carriera lavorativa diversi anni fa a Striscia la Notizia, in questo lasso di tempo sono cambiate numerose cose per l’ex velina anche da un punto di vista lavorativo.

Nel corso degli anni sono state numerose le coppie di veline che si sono fatte spazio nel programma di Striscia la Notizia, avviando così le loro carriere nel mondo dello spettacolo italiano. Allo stesso modo Costanza Caracciolo, classe 1990, è stata una tra le veline più amate della storia del tg satirico di casa Mediaset, al fianco della collega e grande amica Federica Nargi.

Da diverso tempo a questa parte Costanza Caracciolo ha anche trovato il grande amore in Christian Vieri, papà delle sue bellissime bambine.

Oggi, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo la carriera della Caracciolo: dopo l’esperienza vissuta a Striscia la Notizia, che lavoro svolge oggi l’ex velina?

Costanza Caracciolo, da Striscia la Notizia a oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la carriera nel mondo dello spettacolo per Costanza Caracciolo è cominciata nel tg satirico di Striscia la Notizia, subito dopo l’ex velina ha avuto modo di mettersi in gioco a Pechino Express, insieme a Federica Nargi. In seguito, prenderà parte ance a Cuochi e Fiamme Celebrities, su La7, e successivamente prenderà parte anche al programma Tiki Taka in qualità di ospite.

Costanza Caracciolo, modella e testimonial per vari brand, vestirà anche i panni di inviata speciale per il programma di Nonsolomoda. Da diversi anni, inoltre, la moglie di Vieri ha avuto modo di avviare anche una carriera da stilista disegnando delle collezioni di costumi da bagno e non solo.

L’ex velina Costanza Caracciolo, dunque, a oggi è una delle influencer più amate del web con a seguito ben oltre un milione di follower.

L’amore con Vieri

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, a oggi, formano una delle coppie più belle e seguite sui social. Ad arricchire il loro amore sono state le due figlie Stella ed Isabel, così come entrambi hanno avuto modo di raccontare in diverse occasioni.

A parlare a cuore aperto del modo in cui è nata la loro relazione tempo fa, in occasione di una lunga intervista al Corriere della Sera è stato proprio Bobo Vieri che qui ha dichiarato: “Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”.