Il Real punta ad un Alaba-bis: nel mirino un big del Bayern Monaco

Il Real Madrid è pronto a fiondarsi su un big del Bayern Monaco: gli spagnoli vogliono replicare un’operazione “alla Alaba”.

Il Real Madrid pianifica il futuro. Il club spagnolo, che negli ultimi sta dando il via ad un vero e proprio ricambio generazionale, è pronto ad intervenire sul mercato per rinforzare la formazione di Carlo Ancelotti.

I Blancos vogliono replicare un’operazione in “stile Alaba“, ingaggiando a parametro zero un big del Bayern Monaco. Il club di Florentino Perez è vigile: di seguito i dettagli.

Real Madrid, pronto un Alaba-bis?

L’operazione che ha portato Alaba al Real Madrid è stata una delle più inaspettate dell’ultima sessione estiva di mercato. Il difensore austriaco ha lasciato il Bayern Monaco a causa di alcune divergenze sul rinnovo di contratto, con l’agente del calciatore che ha avuto un ruolo da protagonista. Le richieste elevate del procuratore avevano irritato i bavaresi, che in seguito hanno deciso di interrompere le trattative.

A quel punto, si è inserito il Real Madrid, che ha chiuso l’affare in brevissimo tempo. Fondamentale è stato anche il desiderio del difensore, che ha spinto con forza per trasferirsi a parametro zero in Spagna.

La scena potrebbe ripetersi: il Real Madrid sta studiando un altro colpo dal Bayern Monaco a parametro zero per ringiovanire la squadra e rendere più profonda la rosa di Ancelotti.

Tolisso, si inserisce il Real Madrid

Il Real Madrid potrebbe mettere il mirino su Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e potrebbe lasciare la Germania in estate. L’ex Lione è stato accostate varie volte alla Juventus nell’arco degli ultimi anni, ma la trattativa con i bianconeri non si è mai concretizzata.

Al termine del mercato invernale, dunque, il Real Madrid potrebbe cercare l’affondo decisivo per mettere le mani sul centrocampista. Tolisso potrebbe dare profondità al reparto di Ancelotti, che punta sempre sul trio inamovibile Modric-Casemiro-Kroos, ma che ha bisogno di alternative oltre a Camavinga e Valverde.

Ad ora non c’è una vera e propria trattativa avviata, ma la situazione contrattuale di Tolisso potrebbe attirare diversi top club. E Ancelotti, che lo ha già allenato al Bayern Monaco, potrebbe spingere per ingaggiarlo il prima possibile, anticipando la concorrenza.