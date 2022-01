Che sgarro alla Roma! Mkhitaryan ha l’accordo con una big di Serie A

La Roma e Henrikh Mkhitaryan si diranno presto addio: il trequartista armeno è in scadenza di contratto e pare essersi accordato con una rivale in Serie A.

José Mourinho e la società giallorossa avrebbero deciso di comune accordo di non rinnovare il contratto di Mkhitaryan. L’ex Manchester United e Arsenal sarà un parametro zero a partire da giugno 2022 e pare che insieme al suo agente Mino Raiola stia seriamente pensando a un cambio di maglia in Serie A.

La dirigenza della Roma quest’estate ha deciso di affidare la panchina giallorossa a José Mourinho con un obiettivo: cercare di vincere dei trofei. I Friedkin hanno messo a disposizione un budget importante a disposizione del tecnico portoghese per portare a Trigoria i giocatori da lui richiesti.

Dall’arrivo del nuovo allenatore però alcuni calciatori, protagonisti durante la gestione Fonseca, hanno abbassato il loro rendimento rispetto alle stagioni precedenti. Uno di questi è sicuramente Henrikh Mkhitaryan, trequartista armeno alla Roma da settembre 2019. L’ex fantasista di Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal tra le altre, era stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione con 15 gol e 13 assist a referto. In questo campionato, Mkhitaryan non è riuscito a garantire gli stessi numeri a causa anche delle modifiche tattiche apportate da Mourinho.

I due avevano già avuto a che fare ai tempi di Manchester, ma il loro rapporto fu tutt’altro che positivo. Mkhitaryan fu ceduto all’Arsenal e l’impressione è che anche il suo futuro a Roma non sia ancora lungo. Un club di Serie A ha messo gli occhi su di lui: ecco di chi si tratta.

Una presa di posizione che ha dell’incredibile

Il contratto di Mkhitaryan con la Roma scade alla fine di questa stagione: questo vuol dire che a giugno si libererebbe a zero e che già in questi giorni potrebbe accordarsi con altri club. La distanza tra l’offerta della dirigenza e la richiesta di Raiola è ampia, e oltre a questo il giocatore non sarebbe contento della gestione attuale di Mourinho. Un allenatore di una big di Serie A lo avrebbe contattato di persona per convincerlo ad accettare il progetto della sua squadra.

Per tenere alto il livello della rosa, Gian Piero Gasperini avrebbe pensato a Mkhitaryan come l’acquisto perfetto per la sua Atalanta. Visti i dubbi sul futuro di Ilicic e Miranchuk, l’allenatore bergamasco ha chiesto alla società un giocatore capace di giocare in quella zona di campo. Mkhitaryan sarebbe messo al centro del progetto e non avrebbe neanche un impatto economico così esoso per la società essendo un parametro zero.

All’età di 33 anni, il trequartista ameno potrebbe decidere di mettersi in gioco in un’altra big di Serie A per dimostrare di essere ancora un giocatore capace di fare la differenza.