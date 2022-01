Inter si tratta ad oltranza: tentativo in extremis per un colpo a centrocampo!

Dopo aver ufficializzato Gosens e Caicedo l’Inter prova a chiudere anche per un centrocampista: la trattativa è dura, ma i nerazzurri non intendono mollare la presa!

Il mercato dell’Inter ha visto i nerazzurri acquistare due giocatori e cederne solamente uno in prestito. Gli affari su cui concentrarsi sono tanti, ma uno in particolare tiene banco in questo momento ed i tifosi già scalpitano.

Sono arrivati infatti Gosens e Caicedo, rispettivamente dall’Atalanta e dal Genoa, ed è partito Stefano Sensi, che rimarrà in prestito fino a fine stagione alla Sampdoria. Colpi molto funzionali, che danno all’Inter un’ulteriore marcia per affrontare questo finale di stagione.

Nelle ultime ore si registra però anche l’interesse per un centrocampista, da tempo pupillo di Ausilio, che andrebbe a riempire la posizione lasciata vacante proprio da Sensi, e che potrebbe far comodo anche in Champions League, vista l’assenza di Barella agli ottavi contro il Liverpool.

Altro affare con lo United?

Il nome è quello del centrocampista del Manchester United, Donny Van de Beek. Il 24enne olandese è arrivato ai Red Devils nel settembre 2020 per la cifra di 40 milioni di euro. Con lo United ha segnato 2 gol in 50 presenze, ma le cose ultimamente faticano a decollare. Quest’anno non è mai partito da titolare in Premier League, nonostante abbia dimostrato di poter cambiare le partite in pochi minuti.

Nella sconfitta 4-1 contro il Watford infatti, subentrato nel secondo tempo ha trovato subito la rete e mandato in porta diverse volte i compagni, che però non sono riusciti a segnare. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, dove ha giocato 175 partite e segnato 41 gol, è un centrocampista di gran talento, che non è riuscito ad esprimersi a pieno né con Solskjaer né con Ragnick.

Nelle ultime ore in Inghilterra danno per fatto il suo prestito all’Everton, ma anche quello al Crystal Palace sembrava in dirittura d’arrivo la scorsa settimana, e sappiamo che nel mercato non c’è nulla di certo.

Ausilio, innamorato del giocatore, sembra essere disposto a fare un serio tentativo per il campioncino olandese, che occuperebbe benissimo la posizione di mezz’ala nel 3-5-2 di Inzaghi, dando riposo a Barella e Calhanoglu ma garantendo comunque un calcio di qualità, cosa che ai ricambi dell’Inter al momento manca (dato che Vidal e Gagliardini sono centrocampisti più di sostanza).

I rapporti tra i club sono ottimi, viste le molte trattative negli ultimi anni (Lukaku, Young e Sanchez).

I toffees sembrano destinati a prenderlo in prestito, modalità che farebbe comodo anche ai nerazzurri. Vedremo se il tentativo del DS dell’Inter di regalare al tuo tecnico un ultimo colpo di mercato andrà a buon fine, o se la trattativa con l’Everton del nuovo allenatore Frank Lampard si concretizzerà. Sicuramente quella del calcio italiano è una possibilità che potrebbe affascinare il giocatore.