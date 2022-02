Lazio, a giugno addio a Milinkovic-Savic: ecco dove giocherà

La Lazio si prepara a dire addio a Sergej Milinkovic-Savic: per il centrocampista serbo si è aperta una pista insospettabile per il suo futuro.

Dopo tante sessioni di calciomercato in cui Milinkovic-Savic sembrava destinato all’addio, ecco che a giugno il Sergente potrebbe lasciare definitivamente la Lazio. Nonostante una stagione difficile per i biancocelesti, Milinkovic-Savic si è confermato come uno dei migliori centrocampisti in Serie A.

Sergej Milinkovic-Savic starebbe per dire addio al club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio, la Lazio. Dopo sette anni con la maglia biancoceleste cucita addosso, il Sergente sembrerebbe aver deciso di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il presidente Lotito sa di non aver il coltello dalla parte del manico, visto che Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza nel 2024. La prossima sessione di calciomercato potrebbe anche l’ultima disponibile per incassare una cifra equa al valore del giocatore. Il rapporto con il nuovo allenatore Sarri non è mai sbocciato, eppure Milinkovic-Savic sta disputando la sua migliore stagione a livello di numeri: sono già 7 i gol e 9 gli assist a metà campionato.

All’età di 26 anni il centrocampista serbo sembra aver raggiunto la completa maturità per essere un calciatore decisivo non solo in Serie A ma anche a livello europeo. Dopo l’ipotesi Tottenham, un’altra big di Premier League sarebbe in pole e avrebbe il gradimento completo del giocatore.

Milinkovic-Savic obiettivo numero uno per il centrocampo

Le caratteristiche di Milinkovic-Savic sono quelle di un grande centrocampista: qualità e inventiva, ma allo stesso tempo una grande fisicità e solidità che gli consentono di essere decisivo anche nel gioco aereo. Sa battere le punizioni, sa mettere il compagno davanti alla porta e sa segnare con continuità. Un giocatore completo che una società inglese ha messo al primo posto nella lista della spesa per l’estate.

Vista la quasi sicura partenza di Paul Pogba, il Manchester United starebbe facendo di tutto per convincere Lotito a cedere già questa estate il Sergente. Nella disposizione tattica di Ralf Rangnick, Milinkovic-Savic sarebbe l’erede perfetto del centrocampista francese. Lotito parte da una base di almeno 80 milioni di euro, ma la disponibilità economica dei Reds non esclude un investimento simile. Milinkovic-Savic sarebbe felice, come prossimo step della sua carriera, di andare in una delle squadre più titolate del mondo a giocare con un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo.

In caso di qualificazione in Champions League, l’acquisto di Milinkovic-Savic potrebbe essere uno dei botti di calciomercato più importanti della prossima stagione.