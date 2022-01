Juve e Milan beffate: il difensore è vicino al Bayern Monaco!

Juve e Milan sono molto vicine alla beffa: un difensore che era nel loro mirino viaggia spedito verso il Bayern Monaco. Qui tutti i dettagli.

Una svolta inattesa: il difensore voluto da Milan e Juve per rinforzare i loro pacchetti arretrati è più vicino al Bayern Monaco.

Juve e Milan sono alla ricerca di un nuovo difensore per rinforzare le loro rose. Per i rossoneri in particolare, si tratta quasi di un’emergenza, dato l’infortunio grave che ha colpito Kjaer. La squadra di Pioli, infatti, non ha ancora trovato l’innesto giusto per puntellare il reparto arretrato, nonostante in questi giorni siano stati fatti vari sondaggi per Diallo (PSG), Bailly (Manchester United), Botman (Lille) e Tanganga (Tottenham).

L’obbligo di impostare la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto ha rappresentato un grande ostacolo per la dirigenza, anche se questo tipo di operazioni sono più facili da concludere verso il termine della sessione di calciomercato.

In ogni caso, entrambi i club avevano individuato il rinforzo adatto per l’estate da ingaggiare a parametro zero, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte inserimento del Bayern Monaco a sorpresa.

Di seguito i dettagli.

Juve e Milan, il Bayern Monaco beffa tutti

Durante la prossima sessione estiva di calciomercato, ci saranno diversi giocatori a parametro zero che potrebbero scatenare vere e proprie aste internazionali. Uno di questi potrebbe essere Andreas Christensen, difensore del Chelsea. Il danese sta discutendo con il club per il rinnovo in questi giorni, ma la sensazione è che la trattativa non sia delle più facili.

I Blues vorrebbero tenerlo per evitare di dover rifondare completamente il reparto arretrato, dato che anche con Azpilicueta e Rudiger si sta faticando a trovare un’intesa sul rinnovo contrattuale. Tra i club interessati a Christensen sembravano esserci anche Milan e Juventus (oltre al Barcellona), ma una svolta proveniente dalla Germania avrebbe cambiato tutto e avrebbe posto il Bayern Monaco in vantaggio rispetto a tutte le concorrenti.

L’addio di Sule favorisce il Bayern

Anche il Bayern Monaco deve fare i conti con alcuni giocatori in scadenza, tra cui Niklas Sule. Il difensore tedesco è ormai deciso a lasciare il club al termine della stagione e avrebbe già comunicato la decisione al club. Per questo motivo, i bavaresi hanno iniziato a cercare un sostituto da regalare a Nagelsmann e, come spesso è capitato in passato, sono molto attenti al mercato dei parametri zero.

Le attenzioni si sarebbero spostate su Christensen: il danese, avendo già giocato in Bundesliga con la maglia del Borussia Monchengldbach, conosce già il campionato ed è un profilo adatto al gioco di Nagelsmann.

Già nelle prossime settimane potrebbero esserci dei contatti decisivi per il suo arrivo in Baviera, anche se il giocatore ascolterà prima l’offerta del Chelsea. A tal proposito, non è da escludere che Sule prenda la strada opposta verso Londra.