Clamoroso da Bergamo, Gasperini in bilico, decisiva la gara con la Juve

Il periodo difficile dell’Atalanta rischia di avere ripercussioni anche sulla panchina nerazzurra: i tifosi tremano all’idea, ma non ci sono altre soluzioni.

L’Atalanta sta vivendo un momento difficile della sua stagione. Dopo i due pareggi a reti bianche con Inter e Lazio, sono arrivate due sconfitte interne, con Cagliari e Fiorentina, l’ultima delle quali ha significato eliminazione dalla coppa Italia per i nerazzurri.

Gli obiettivi degli orobici erano tutt’altri a inizio anno. Per prima cosa si sperava nella qualificazione agli ottavi di Champions League, sfuggita all’ultima giornata con la sconfitta in casa contro il Villarreal. Anche la coppa Italia era un obiettivo ben concreto secondo la società, e non aver raggiunto nemmeno le semifinali rappresenta una grande sconfitta.

Anche in campionato le cose stanno andando non proprio come previsto, dato che ci si aspettava una lotta con Inter, Napoli e Milan per lo scudetto, ma dopo un buon inizio, i nerazzurri hanno frenato, e si sono fatti raggiungere e superare (anche se con una partita in meno) dalla Juventus, e domenica c’è proprio la sfida con i bianconeri.

La partita di domenica potrebbe dunque rappresentare un vero e proprio dentro o fuori per le ambizioni stagionali di Gasperini e dei suoi.

La gestione Gasp

Il tecnico piemontese è alla guida dei bergamaschi dal giugno 2016, e ha guidato la squadra per 270 partite, ottenendo negli anni un quarto e un settimo posto, oltre che i tre terzi posti consecutivi delle ultime tre stagioni.

Insomma Gasperini ha reso l’Atalanta una squadra di livello internazionale, portandola a giocare un calcio che ha incantato mezza europa e sfornando una serie incredibile di giovani talenti. Nel 2019 è stata anche ad un passo dalla storia impresa di raggiungere le semifinali di Champions, fermandosi solo ai quarti col 2-1 inflitto dal PSG, in gol al 90′ e al 93′ con Marquinhos e Choupo-Moting.

L’unica pecca della gestione Gasp fino ad ora sono i trofei. Quella casella è infatti ancora riempita con un sonoro 0, nonostante le due finali di coppa Italia raggiunte nel 2019 e 2021 dai nerazzurri, perse entrambe contro Lazio (0-2 con gol di Milinkovic-Savic e Correa) e Juventus (1-2 con i gol di Malinovskyi (A), Kulusevski (J) e Chiesa (J)).

Il lavoro del tecnico classe ’58 resta di assoluto rispetto, ma i tifosi e la società vorrebbero quel salto di qualità in più, che possa portare all’Atalanta i trofei che in questi anni ha dimostrato di meritare, per dare una gioia ulteriore al popolo nerazzurro tutto. Vedremo se la situazione andrà a migliorare e gli orobici potranno tornare a dire la loro nella lotta scudetto.