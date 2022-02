Eriksen, c’è la data del rientro: tutta la verità sulle tue condizioni

Il campione danese Christian Eriksen è pronto a tornare in campo otto mesi dopo l’ultima volta a Euro 2020.

Lo scorso 12 giugno, durante il match di Euro2020 tra Danimarca e Finlandia, il cuore di Christian Eriksen, insieme a quello di tutti i tifosi del mondo del calcio, ha smesso di battere per qualche secondo.

Fortunatamente, dopo un lunghissimo spavento, il campione danese è stato rianimato dallo staff medico presente allo stadio, ed è stato successivamente operato, subendo l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo.

La tecnologia è la stessa che è stata impiantata al calciatore dell’Ajax Daley Blind (che è tutt’ora titolare dei Lancieri primi in Eredivisie), ma in Italia non è consentita e dunque dopo una stagione e mezza in nerazzurro, Eriksen è stato costretto a lasciare il club con cui ha vinto da protagonista lo scudetto 2020.

Dopo la rescissione, il danese si è allenato da solo a Chiasso, nel Canton Ticino, per ritrovare la forma fisica. Si è allenato anche con le giovanili dell’Ajax in attesa di trovare una sistemazione.

Ci si era interrogati molto sul futuro del calciatore, si pensava ad un ritorno al passato con squadre come Ajax e Tottenham pronte a riaccoglierlo tra le loro braccia, ma alla fine l’ufficialità è arrivata lo scorso 31 gennaio quando Eriksen è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Brentford.

Il rientro in campo

Da quel momento il rientro è stato graduale, e finalmente Eriksen ha giocato 78′ in un’amichevole contro i Glasgow Rangers, mettendo anche a referto ben due assist, utili ai suoi per pareggiare la partita 2-2.

Nella conferenza stampa in vista della prossima partita che il Brentford giocherà contro il Newcastle, il manager delle Bees Thomas Frank ha annunciato ufficialmente il rientro in campo dell’ex giocatore nerazzurro.

“Christian sarà con noi e scenderà in campo. Sarà un giorno speciale per tutti ma soprattutto per Christian e la sua famiglia”, sono state queste le parole di Frank, che ha tolto ogni dubbio sull’impiego del danese.

Eriksen torna in campo poco più di 2 anni dopo l’ultima volta, il 22 gennaio 2020 quando aveva giocato con la maglia del Tottenham contro il Norwich. Con gli Spurs ha collezionato 305 presenze segnando 69 gol, mentre in Premier League è a quota 226 presenze con 51 gol e quasi 70 assist. Un bottino niente male, che il danese cercherà, a partire dalla gara col Newcastle, di migliorare ulteriormente, per iniziare al meglio la seconda parte della sua carriera.