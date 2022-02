Marcelo via dal Real a giugno, porte aperte alla Serie A! Ecco dove può andare

Il contratto di Marcelo con il Real Madrid è in scadenza a giugno. Il terzino brasiliano pensa al suo futuro e la Serie A potrebbe essere di suo interesse: ecco il motivo.

La storia d’amore durata 15 anni tra Marcelo e il Real Madrid sta per giungere al termine. Il terzino brasiliano, idolo per i tifosi dei Blancos, è pronto a dire addio dopo delle ultime stagioni non più da protagonista.

Marcelo arrivò al Real Madrid nel lontano 2007 e da allora è diventato leggenda del club madrileno: con il Real ha finora disputato 537 partite, andando a segno per 38 volte e fornendo 101 assist. Ha vinto inoltre 5 Champions League, 5 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re, 5 Supercoppe spagnole e 4 Mondiali per club. Numeri impressionanti, che gli hanno fatto guadagnare la gloria eterna nel club e l’affetto dei tifosi.

Tuttavia, com’è ben noto, alcune storie che sembrano infinite sono destinate a terminare. È il caso di Marcelo e il Real Madrid: il terzino avrebbe visto di buono occhio il terminare la sua carriera al Bernabeu, ma il minutaggio quasi nullo degli ultimi tempi e l’acquisto di altri giocatori nel suo ruolo di terzino sinistro come Benjamin Mendy gli hanno fatto riconsiderare quest’opzione.

Il futuro di Marcelo

Il terzino sinistro classe 1988 vuole rimettersi in gioco dopo una carriera interna passata tra le gloriose file dei Blancos. Il giocatore brasiliano ha diverse opzioni per proseguire la sua carriera professionale: un rinnovo con il Real pare ormai (quasi) impossibile, dunque deve considerare le varie pretendenti al suo cartellino.

Il giocatore brasiliano ha rifiutato un’offerta del Trabzonspor: un’esperienza in Turchia non sarebbe la sua prima scelta. Marcelo inoltre è fortemente voluto in patria, con Fluminense, Botafogo e Palmeiras che farebbero follie per averlo nelle loro formazioni. Tuttavia, il giocatore madridista vorrebbe continuare a giocare in Europa per competere nelle competizioni europee.

I club di Serie A interessati

Per questa ragione vedrebbe di buon occhio una squadra di Serie A come sua prossima meta, su tutte la Juventus. I bianconeri da tempo sono interessati al brasiliano, che qualche stagione fa è stato vicino all’arrivo dopo l’atterraggio a Torino di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra e fedele amico, che avrebbe volentieri raggiunto.

CR7 avrà senza dubbio parlato bene a Marcelo della sua esperienza alla Juve e in Italia, dunque per il terzino sinistro potrebbe essere la meta ideale. Ma oltre alla Juve potrebbe esserci anche l’inserimento delle due milanesi, Inter e Milan. Il futuro potrebbe riservare molte sorprese.