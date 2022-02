Tochi Chukwuani: ecco chi è il gioiello del futuro che sbarcherà in Serie A

Tochi Chukwuani è un giovane talento del calcio europeo che arriverà nel nostro campionato la prossima estate. Ecco il suo identikit.

Il giovane e talentuoso Chukwuani può arrivare in Serie A la prossima estate. Un club del nostro campionato avrebbe infatti trovato un accordo con il club danese del Nordsjaelland per il giovane centrocampista.

In Danimarca lo chiamano il nuovo Kanté per il suo talento e per la sua capacità d’impostazione a centrocampo. Toni Chukwuani è il talentuosissimo centrocampista del Nordsjaelland e potrebbe sbarcare in Serie A la prossima estate. Il classe 2003 milita nella prima serie danese e nelle categorie inferiori della nazionale, ma con ogni probabilità debutterà con la nazionale danese a breve.

Il suo talento non è di certo passato inosservato: la giovane promessa danese è stata puntata dai club di mezza Europa, in particolare da Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Tuttavia, due club di Serie A sembrano essere in netto vantaggio nelle trattative e nelle conversazioni con l’agente del giovane giocatore.

L’identikit del giocatore

Il giovane centrocampista danese classe 2003 è di origine nigeriana e conta già 36 partite in prima squadra dopo essere esploso con la formazione U19 delle giovanili del Nordsjaelland.

È un centrocampista centrale che può essere sia offensivo che difensivo: può essere schierato sia come centrocampista difensivo in un 3-5-2 che da mediano in un 4-3-3. Predilige il destro, ma sa adattarsi con disinvoltura anche il sinistro. È dotato di una possente fisicità e le sue qualità principali sono la corsa, una buona visione di gioco e una buona capacità di affrontare gli avversari nell’uno contro uno. Palla al piede dà sicurezza ed è sempre pronto a regalare assist e giocate ai compagni. In patria è paragonato a Kanté e Kessié per la qualità mostrata a centrocampo.

Tochi Chukwuani, accordo trovato con un club di Serie A

Due squadre di Serie A avrebbero puntato gli occhi sul giovane centrocampista danese. Tuttavia, una delle due sembrerebbe essere in vantaggio. Si tratta della Sampdoria e dell’Hellas Verona, con quest’ultima che ha superato la concorrenza. Il Verona parrebbe aver trovato un accordo con il Nordsjaelland per portare Chukwuani nel campionato italiano.

L’Hellas batte così la concorrenza di Samp, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen ed è pronto a far crescere e maturare il giovane danese in nuovo contesto come quello del calcio italiano, che potrebbe far scoppiare il suo talento.