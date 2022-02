Clamoroso Juve: Allegri via in caso di eliminazione Champions! Ecco chi arriverebbe

Clamorosa indiscrezione da Vinovo: Andrea Agnelli esonererà Massimiliano Allegri in caso di eliminazione agli ottavi di Champions contro il Villarreal.

Dopo il grande sforzo economico compiuto in questa sessione di calciomercato, Andrea Agnelli avrebbe messo le cose in chiaro: o si vince o si cambia. Il presidente della Juventus vuole a tutti i costi arrivare almeno ai quarti di finale di Champions League. Se i bianconeri dovessero essere eliminati, ecco i dettagli sul sostituto di Allegri.

Dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, Andrea Agnelli ha fatto la voce grossa in questo calciomercato invernale andando a rinforzare l’organico della Juventus. I tifosi chiedevano a gran voce un attaccante e un centrocampista di livello assoluto, e il presidente della Juventus non si è fatto attendere.

La prima ufficialità arrivata è stata quella di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo classe 2000 è considerato da tutta Europa come uno dei migliori giovani in circolazione, ma alla fine Agnelli è riuscito a strapparlo dai rivali di sempre della Fiorentina per la cifra monstre di 80 milioni di euro. Poi è arrivato l’annuncio di Zakaria, il centrocampista ex Borussia Mönchengladbach considerato il nuovo Pogba. Il giocatore svizzero andrà ad aggiungere fisicità a un reparto molto criticato fino a ora. Infine la Juventus si è aggiudicata anche il promettente difensore Gatti, che rimarrà al Frosinone fino al termine della stagione.

Dopo questi acquisti, Andrea Agnelli non vuole più scuse: la Juventus deve arrivare tra le prime quattro in Serie A e almeno ai quarti di finale di Champions. Massimiliano Allegri è sotto esame e il suo futuro dipenderà molto da quest’ultima parte di stagione.

Allegri e il Villarreal, se fallisce è out

Il 16 marzo è la data chiave del futuro della Juventus e del suo allenatore: il Villarreal infatti arriverà a Torino per il ritorno del match di Champions League. Un’ulteriore eliminazione contro una squadra sfavorita potrebbe causare un bagno di sangue all’interno del mondo juventino. Massimiliano Allegri, che percepirà 7 milioni di euro a stagione fino al 2025, sarà con tutta probabilità esonerato come successo a Sarri prima e a Pirlo poi. A quel punto l’indiziato numero uno per sedersi sulla panchina della Juventus nella prossima stagione sarebbe un pupillo di Andrea Agnelli.

In caso di fallimento per Allegri, ecco che Zinedine Zidane sarebbe con tutta probabilità il prossimo allenatore della Juventus. L’ex centrocampista francese ha giocato con la maglia bianconera per cinque anni, diventando un idolo per tutti i tifosi, prima di trasferirsi al Real Madrid. Da allenatore il suo percorso potrebbe essere inverso: dopo aver vinto tre Champions League di fila con le Merengues, sarebbe allettato dall’idea di accettare la sfida bianconera per riportare a Torino una coppa che manca dal 1996.

Andrea Agnelli ha dato un mese e mezzo a Massimiliano Allegri per conquistarsi la riconferma sulla panchina della Juventus. Se così non fosse, via a una nuova rivoluzione.