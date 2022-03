CLAMOROSO – Lazio pronta a strappare il giovane talento agli avversari: c’è l’accordo

La stagione della Lazio non sta andando come sperato ad inizio anno, ma una clamorosa svolta potrebbe arrivare a breve: ecco i dettagli dell’operazione che sta entusiasmando i tifosi!

La squadra è stata anche protagonista di buone, se non ottime, prestazioni, come la vittoria sull’Inter nel girone d’andata. Ma i capitolini sono stati fin troppo altalenanti fin qui, non dando seguito ai risultati ottenuti.

A concludere il tutto l’eliminazione dall’Europa League per mano del Porto di Sérgio Conceição, ex giocatore laziale che l’anno scorso eliminò anche la Juventus in Champions League.

Si pensa alla rivoluzione

I risultati altalenanti in campionato rendono incerta un’eventuale qualificazione alle coppe europee. In casa biancoceleste si sta pensando quindi ad uno stravolgimento clamoroso. Il reparto difensivo potrebbe subire, infatti, una vera e propria rivoluzione. Se l’attacco è tra i più prolifici in Italia, il secondo in Serie A, la difesa è stata tutt’altro che affidabile. I 42 gol subiti in campionato hanno portato la dirigenza a fare serie riflessioni sul futuro dei suoi difensori.

Luiz Felipe, fresco di convocazione in azzurro per i playoff validi per l’accesso al mondiale, è in scadenza di contratto. Le possibilità di un rinnovo sono molto basse, il giocatore italo-brasiliano vuole cambiare aria e aprire un nuovo capitolo. Per lui in corsa un derby andaluso, con i biancoverdi del Betis che sembrano favoriti sui “cugini” del Siviglia. Un altro giocatore in scadenza è Patric, anche lui quasi sicuramente non rinnoverà e, come il compagno, potrebbe sbarcare in Liga, al Valencia. In bilico anche il nome che non ci si aspetta, quello di Francesco Acerbi. L’ex Milan ha rotto con la tifoseria e sembra non essere troppo a suo agio nel gioco di Sarri, potrebbe essere lui il sacrificato per far cassa.

Diversa la situazione di Radu che sembra vicino a prolungare di un altro anno il suo contratto con la Lazio. Come lui, anche Strakosha sembra poter continuare la sua avventura in biancoceleste.

Manovre in entrata: pronti a strapparlo alla concorrenza

Alla squadra di Sarri, dunque, serviranno diversi innesti in vista della prossima stagione. Il tecnico ha chiesto a Tare e Lotito almeno tre colpi in entrata nel reparto arretrato. Il primo e, forse il più vicino, pare essere l’ingaggio di Alessio Romagnoli. Il difensore, tifoso laziale, è in scadenza con il Milan e potrebbe cambiare maglia al termine della stagione. La dirigenza sarebbe pronta a tutto pur di strapparlo alla concorrenza delle altre big di serie A. L’eventuale arrivo dell’ex Roma a parametro zero permetterebbe alla dirigenza di investire di più sugli altri due colpi. I due nomi richiesti da Maurizio Sarri sono quelli di Nicolò Casale dell’Hellas Verona e di Emerson Palmieri del Chelsea, ma in prestito al Lione. Gli obiettivi non sono semplici ma la rivoluzione in casa Lazio si preannuncia fragorosa.

