Jules Koundé: il talentuoso difensore del Siviglia nel mirino di due top club europei!

Jules Koundé è uno dei giovani difensori più talentuosi del calcio europeo. Il Siviglia trema: due top club europei si sono fiondati su di lui. Ecco le squadre in questione.

Il giovane difensore del Siviglia e della nazionale francese sarà uno dei nomi caldi della prossima estate di mercato. Su di lui hanno infatti puntato gli occhi diversi club europei, in particolare due, i quali farebbero follie per assicurarsi il suo arrivo.

Jules Koundé è il difensore classe 1998 del Siviglia. Potente, rapido, veloce e imponente di testa: il difensore francese è attualmente uno dei giovani migliori del mondo.

Il club andaluso l’ha acquistato nel 2019 dal Bordeaux, club in cui è cresciuto nelle giovanili dal 2013. Il giocatore costò 25 milioni al Siviglia, diventando così uno degli acquisti più cari della storia del club spagnolo.

Il difensore milita anche nella nazionale francese: ha ricevuto la prima convocazione dalla nazionale maggiore il 18 maggio 2021 venendo inserito nella lista dei convocati per gli Europei.

LEGGI ANCHE –> Donnarumma, è già addio con il PSG: ritorna in Serie A!

I club interessati a Jules Koundé

Le squadre interessate al cartellino di Jules Koundé sono due: una è della Liga, l’altra della Premier League. Il Siviglia di Lopetegui teme che la prossima estate una delle due possa presentare la giusta offerta e che il difensore possa così trasferirsi altrove.

LEGGI ANCHE –> Chelsea, parte l’asta internazionale per una stella dei Blues: tutte le pretendenti

I due club interessati al difensore sono il Barcellona di Xavi e il Chelsea di Tuchel.

Ecco il punto sul futuro del difensore

Xavi avrebbe individuato in Jules Koundé l’uomo giusto per la difesa blaugrana, nonostante sia soddisfatto dei suoi attuali difensori centrali (Eric, Piqué, Lenglet y Araujo). L’allenatore spagnolo vorrebbe il difensore francese per le sue qualità e per la giovane età (23), che lo renderebbe un valido innesto in prospettiva futura. Tuttavia, la sua clausola è fissata sugli 80 milioni, una cifra che attualmente il Barcellona non potrebbe permettersi.

Il Chelsea aveva tentato l’affondo già la scorsa estate: i Blues si erano accordati con il difensore sulle cifre dell’ingaggio, ma quando sembrava vicino il Siviglia non ha accettato l’offerta. Il club andaluso ha rifiutato i 60 milioni offerti dal Chelsea, in quanto la clausola di Jules Koundé è di 80 milioni. Tuttavia, la prossima estate i vertici dei Blues potrebbero alzare la cifra e accontentare l’elevato richiesta di Monchi e soci.