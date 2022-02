Sarri clamorosa richiesta a Lotito: vuole un suo pupillo oppure sarà addio

Maurizio Sarri ha posto una condizione a Lotito per rimanere alla Lazio: o arriva il suo pupillo oppure lascerà i biancocelesti a fine stagione.

L’allenatore della Lazio non è contento della rosa a sua disposizione e i risultati altalenanti di questa stagione lo confermano. Sarri rimarrà solo se la società sarà disposta ad aiutarlo sul mercato, e l’obiettivo numero uno è un suo vecchio pupillo.

La prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stata più travagliata di quello che si poteva pensare a inizio stagione. L’allenatore ex Napoli, Chelsea e Juventus ha avuto molte difficoltà a inculcare ai giocatori la sua filosofia di gioco e i risultati sono stati molto altalenanti. Basti pensare alle ultime due partite in cui la Lazio ha prima vinto e convinto 0-3 contro la Fiorentina, prima di incassare una batosta in Coppa Italia contro il Milan (sconfitta per 4-0).

A differenza delle previsioni, la Lazio non ha mai fatto un calcio spettacolare anche se a tratti ha fatto vedere i principi di gioco tanto cari al suo allenatore. Alcuni giocatori come Acerbi e Luis Alberto stanno facendo fatica, mentre altri come Milinkovic-Savic e Immobile hanno forse ancora migliorato il loro rendimento rispetto alle passate stagioni. L’impressione è che a questa squadra manchino dei pezzi per far girare al meglio il meccanismo voluto da Sarri.

Il mercato invernale non ha portato rinforzi, e ciò ha creato delle tensioni tra la società e l’allenatore. A giugno la storia sarà diversa e, se Sarri non verrà accontentato, il suo rapporto con la Lazio potrebbe concludersi prima del previsto: ecco i dettagli.

Un regista per far girare al meglio tutta la squadra

Rispetto a quello a cui ci aveva abituato nelle sue precedenti esperienze, la difficoltà principale di Sarri è stata la costruzione del gioco. Nel ruolo di playmaker davanti alla difesa la rosa della Lazio ha Lucas Leiva e Cataldi, due giocatori non congeniali all’idea di gioco del mister biancoceleste. Sarri vuole un giocatore in grado di far girare la squadra con i tempi giusti, e la società può sfruttare un’occasione di mercato.

Il regista voluto a tutti i costi dall’allenatore della Lazio è Jorginho, suo vecchio pupillo dai tempi del Napoli. Il centrocampista reduce da una grandissima stagione con il Chelsea e con la Nazionale è in scadenza a giugno 2023 e i Blues non sembrano intenzionati a rinnovargli il contratto. Per Jorginho potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, e l’idea di tornare dal suo mentore potrebbe stuzzicarlo parecchio.

Con Jorginho in mezzo al campo, la Lazio aumenterebbe notevolmente il suo potenziale e già dall’anno prossimo potrebbe provare a competere per tornare in Champions League.