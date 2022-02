Fiorentina, accordo raggiunto: il regalo che nessuno si aspettava!

By

La squadra viola ha raggiunto un principio d’accordo con un esperto difensore centrale che ha giocato tanti anni in Inghilterra: che regalo per Italiano!

Nonostante una leggera flessione nell’ultimo periodo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è una delle squadre rivelazione della Serie A 2021/2022.

Sicuramente indebolita dalla partenza del suo attaccante principale Dusan Vlahovic, lasciato andare alla Juventus per circa 70 milioni di euro, i viola non sono rimasti a guardare, prelevando sul mercato Ikoné, Piatek e Cabral per sostituire al meglio il serbo.

Mentre dunque in attacco e sulle fasce offensive c’è abbondanza, in difesa oltre al sempre presente Milenkovic, nessuno degli altri tre ha convinto tanto italiano da ottenere il posto da titolare fisso accanto all’ex Partizan Belgrado.

Il suo connazionale Nastasic, anche lui ex Partizan, ritornato alla Fiorentina 9 anni dopo e arricchito dalle esperienze con Manchester City e Shalke04, ha giocato in totale solo 5 partite e solo 2 da titolare (contro Inter e Lazio, perse entrambe). Il brasiliano Igor ne ha giocate 16 in totale, partendo 10 volte dal primo minuto, mentre l’argentino Lucas Martinez Quarta completa il quadro con 14 presenze, tutte da titolare.

Considerando che con ogni probabilità la Fiorentina è destinata a perdere la colonna portante della sua difesa, che già lo scorso anno sembrava a un passo dall’addio, la situazione della retroguardia viola non fa dormire sonni tranquilli a tecnico e tifosi in vista del futuro.

LEGGI ANCHE -> Milan spunta una incredibile trattativa con l’Atletico Madrid per un difensore

L’esperienza che serviva

Ciò che sembra mancare alla difesa della Fiorentina è una certa esperienza, che porta i difensori viola a commettere errori ingenui e causa di perdita di punti importanti. D’altronde Milenkovic e Igor hanno solo 24 anni, Martinez Quarta 25 e Nastasic 28.

Il nome che secondo Braida potrebbe dunque risollevare le sorti della fase difensiva viola è un difensore esperto, anche se non troppo in là con gli anni, che riuscirebbe dunque a garantire un buon livello ancora per un po’ di tempo.

LEGGI ANCHE -> Barcellona, mossa a sorpresa: mirino su due difensori top della Serie A

Si tratta di Toby Alderweireld, classe 1989 ed ex colonna di Ajax, Tottenham e Atletico Madrid, oltre che della nazionale belga, terza ai mondiali di Russia 2018.

Nel suo palmares figurano 4 campionati olandesi e 1 liga spagnola, oltre a 236 presenze con gli Spurs, 186 con i Lancieri e appena 22 con i Colchoneros. È anche terzo nella classifica all time per presenze con i Diavoli Rossi del Belgio, a quota 118 e a -2 da Witsel e -18 da Vertonghen.

Insomma, una carriera di tutto rispetto, che potrebbe portare l’esperienza giusta per affiancare i giovani e promettenti difensori della Fiorentina e farli crescere sulla strada della grandezza.

Attualmente gioca per l’Al-Duhail in Qatar quindi, stipendio permettendo, non sarà difficile convincerlo a rilanciarsi in un campionato di livello nettamente superiore. Vedremo se Braida troverà l’accordo col belga, i tifosi viola intanto sognano.