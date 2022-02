Lazio, un big ai ferri corti con Sarri: ecco cosa è successo nello spogliatoio

Uno dei giocatori più importanti della Lazio non ha un buon feeling con Maurizio Sarri: in estate è possibile l’addio del top player, ecco cosa è accaduto.

Uno dei top player della Lazio potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione: il calciatore, infatti, non avrebbe un buon rapporto con Maurizio Sarri.

La stagione della Lazio è stata caratterizzata da alti e bassi, con vittorie entusiasmanti come quella contro la Fiorentina e sconfitte rumorose come quella con il Milan in Coppa Italia.

Il progetto di Sarri sta prendendo forma giorno dopo giorno, anche se sarà un lavoro molto lungo e, dopo l’ultimo mercato, l’umore non è dei migliori. L’allenatore, infatti, avrebbe voluto una punta come prima alternativa ad Immobile dopo l’addio di Muriqi ed un terzino da alternare a Marusic, Lazzari e Hysaj. Invece, sono arrivati Cabral (che è un esterno offensivo) e il tesseramento di Kamenovic, che era già in rosa senza però essere in lista.

I tifosi si aspettano di più dal mercato estivo e non hanno perso l’occasione di mostrare pubblicamente il loro disappunto per la sessione invernale. Tuttavia, un top player potrebbe salutare la squadra a causa di un feeling mai nato con Sarri.

Lazio, un top player medita l’addio

Sarri è e sarà il fulcro del progetto Lazio: l’allenatore gode della fiducia totale della dirigenza e lui si trova bene a Roma. L’obiettivo è quello di tornare a lottare per la qualificazione in Champions ed imporsi anche in Europa, ma sarà un percorso lungo e che richiederà sforzi sul mercato.

Tuttavia, la Lazio dovrà lavorare anche sulle cessioni: oltre agli esuberi e ai possibili addii a parametro zero (su tutti Strakosha e Reina), anche un top player potrebbe lasciare la squadra biancoceleste. Il calciatore in questione non avrebbe un buon rapporto con l’allenatore e vorrebbe cambiare aria.

Luis Alberto esce allo scoperto: “Vorrei tornare in Spagna”

Diverse voci, nei mesi scorsi, davano per certo che fra Sarri e Luis Alberto non ci fosse un buon rapporto. Lo spagnolo, che con Simone Inzaghi era intoccabile, non si sentirebbe più un trascinatore della squadra. L’ex allenatore del Chelsea, infatti, gli ha preferito spesso Basic, poiché il croato garantisce più equilibrio in coppia con Milinkovic-Savic.

Attraverso una diretta su Twitch, il calciatore è uscito allo scoperto, confessando che gli piacerebbe tornare in Spagna per giocare e vivere lì. Già in passato è stato molto vicino al trasferimento al Siviglia e non è da escludere che gli andalusi possano tornare su di lui come obiettivo di mercato durante l’estate (anche se in rosa c’è già il Papu Gomez per quel ruolo).

La situazione, dunque, è da tenere sotto controllo, ma in caso di offerta dalla Spagna si potrebbe concretizzare l’addio di Luis Alberto alla Lazio.